Květen dosáhl na teplotní rekord pražského Klementina, bylo průměrně 19,6 °C

Teplotně mimořádně nadnormální květen letos zaznamenala stanice v Klementinu v centru metropole. S průměrnou teplotou 19,6 °C vyrovnal rekord z roku 1811 a spolu s ním se dělí o první místo v 244 let dlouhé řadě měření. Na svých stránkách o tom informoval Český hydrometeorologický ústav.

Na třetím místě byl květen 1868 s průměrnou teplotou 18,9 °C, na čtvrtém květen 1789 s průměrnou teplotou 18,7 °C a o páté a šesté místo se dělí květen 1800 a 1833 s průměrnou teplotou 18,6 °C.

"Nejchladnější květen od roku 1775 byl zjištěn v roce 1876 s průměrnou teplotou 10,5 °C, druhý nejchladnější byl květen 1902 s průměrnou teplotou 10,7 °C a na třetím až pátém místě s průměrnou teplotou 10,8 °C se umístily květny v letech 1851, 1864 a 1874. Z méně dávné doby se na 10. až 11. místě umístil květen 1991 s průměrnou teplotou 11,6 °C," informují meteorologové.

Teplé bylo i jaro

Letos pozadu nezůstávalo ani jaro jako celek, tedy měsíce březen až květen. To mělo průměrnou teplotu 13,0 °C. Jaro 2018 se umístilo na 2. místě z 244 dosavadních jar od roku 1775, což potvrzuje, že bylo opět teplotně mimořádně nadnormální. Od roku 1775 bylo nejteplejší jaro v roce 2007 s průměrnou sezónní teplotou 13,2 °C. Na třetím až čtvrtém místě se umístilo jara let 1794 a 2012 s průměrnou teplotou 12,7 °C a na pátém až šestém místě jara let 2009 a 2000 s průměrnou teplotou 12,6 °C.

Nejchladnější jaro bylo naměřeno v roce 1785 s průměrnou teplotou 4,6 °C, druhé nejchladnější bylo roku 1853 s průměrnou teplotou 5,5 °C a třetí nejchladnější bylo jaro 1845 s průměrnou teplotou 6,0 °C.

Pokud se počítá průměrná teplota dubna a května, činí 17,6 stupně, což je nejvyšší hodnota za tyto dva měsíce od roku 1775. "Až na druhém místě zůstal rok 1800 s průměrnou teplotou 17,4 °C, a na dalších třech místech jsou roky 2000, 2007 a 2009 s průměrnou dvouměsíční teplotou 15,8 stupně Celsia," uvedli meteorologové.