Jestliže jsou různě po metropoli vidět cisterny náhradního zásobování vodou, nesouvisí to s kvalitou té dodávané, ale s tím, že z kohoutků v dané lokalitě aktuálně neteče nic. Kvůli pracím na potrubí. Ty pokračují i v době, kdy z nebes prší hotové přívaly srážek způsobující povodně – a voda se hrne i do výkopů. „Havárie opravit musíme – tedy za předpokladu, že to neohrožuje životy a zdraví lidí,“ řekl Mrázek Deníku.

Do „období dešťů“ se trefila i havarijní oprava vodovodního řadu pod dopravně velmi vytíženou Libereckou ulicí na severu metropole, která začala v pátek třináctého. Jde mimochodem o jednu ze dvou masivních trubek, které přivádějí vodu do Fakultní nemocnice Bulovka…

Tato oprava se díky opatřením na vodovodní síti obešla bez přerušení dodávky vody, ale vodárny předem ohlašovaly dopravní komplikace plánované do neděle 22. září. S tím, že výkopová jáma o rozměrech 7x4x5 metrů, sahající do pětimetrové hloubky, zabere části odstavného a pravého jízdního pruhu. Zachování provozu ve dvou jízdních pruzích pro oba směry si vynutilo převedení jednoho pruhu pro směr z centra do protisměru.

Tato úprava však utrpěla právě kvůli dešti. Srážková voda podemlela část vozovky – a ta se propadla. V pondělí to přineslo dopravní kolaps zejména na příjezdu do metropole od dálnice D8. Podle údajů Technické správy komunikací(TSK) byl jízdní pás pro směr z centra zcela uzavřen – s převedením provozu do protisměru v režimu 2+1 jízdní pruh (dva z centra, z toho jeden pro nákladní dopravu, a jeden do centra). „Kolona do města v době ranní dopravní špičky bohužel stojí až na 8. kilometru dálnice D8,“ poznamenává TSK na facebooku. „I nadále také trvá s havárií spojená uzavírka nájezdu na Libereckou z ulice Na Stráži. Předpokládaná doba trvání odstranění havárie je 14 dní,“ informuje dále.