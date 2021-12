Práci kurýra na volné noze může zkusit každý, kdo má vlastní dopravní prostředek o dvou nebo čtyřech kolech. Já jsem si chtěl ušetřit problémy s parkováním a čekáním v kolonách, zároveň jsem se nechtěl nadřít na kole při šlapání do kopce, zvolil jsem proto elektrickou koloběžku.

Opustit teplou kancelář a jezdit v mrazivých dnech po Praze na kole nebo koloběžce chce především odhodlání. Všechno ostatní je už ale poměrně jednoduché a když se člověk dobře orientuje ve městě, dokáže si přijít i na relativně slušný výdělek.

A co je tedy zapotřebí pro práci kurýra? Zásadní věc je nabitý mobilní telefon s daty, určitě se vyplatí si vzít powerbanku. Já jsem vyzkoušel práci pro platformu Bolt Food, která se v Praze zařadila po bok již zavedených firem Dáme jídlo a Wolt.

Zájemce na začátku čeká úvodní školení, které zabere méně než hodinu včetně potřebné administrativy. Obdrží také přepravní box na jídlo, ten je naštěstí lehký a na zádech se vozí celkem pohodlně, ovšem pokud nevezete někomu k obědu větší množství lahvových piv.

Za svojí první zakázkou vyrážím z Karlína přibližně v půl jedenácté na Florenc. Rozvozová aplikace mi hlásí, že si někdo objednává slaninu s vajíčky. Jestli mu chci tuto pozdní snídani dovézt, musím ji v aplikaci odkliknout dříve, než po ní sáhne jiný kurýr. Pokud ji nechci, jednoduše na ni nekliknu. Odchytit si ji může jiný kurýr, zákazník ale může čekat o něco déle.

Karlínem se jede dobře především díky cykloobousměrkám a v restauraci jsem takřka za pár minut. Na místě už mají balíček připravený, zkontroluji jméno zákazníka, naložím jej do přepravního boxu a odkliknu v aplikaci, že jsem jej vyzvedl. Povezu jej až na Vinohrady do ulice Na Švihance, přičemž doba na doručení v aplikaci ukazuje 15 minut.

Nejlepší je pro navigaci využít mapy.cz, sledovat mobil při jízdě na koloběžce ale znamená každou chvíli zastavovat, a tak se cestou dost zdržuji.

„Doba doručení je minus tři minuty," hlásí mi rozvozová aplikace, když přijedu k zákazníkovi, což mě trochu uvádí do stresu. U další zakázky už jsem ale v klidu, doručit jídlo o tři minuty déle nic neznamená. Pro příští cesty už se snažím si adresu prostě zapamatovat a jet zpaměti.

Patnáct kilometrů a osm objednávek

Z Vinohrad pak zamířím zpět do Karlína na Křižíkovu, na Žižkov do Cimburkovy ulice a poté absolvuji kolečko Vinohrady, Můstek, Florenc a znovu Karlín a Žižkov. Cestou oceňuji každý metr cyklopruhu, především nedávno opravenou Koněvovou ulicí se jede dobře.

Ve dvě hodiny odpoledne mám naježděno téměř 15 kilometrů prakticky bez větší přestávky, přičemž stihnu rozvézt osm objednávek. Jak se později dozvídám, zkušenější jezdci dávají tři až čtyři za hodinu, nehledě na to, zda šlapou na kole, nebo sedí v autě. Navzdory zimnímu počasí potkávám asi dvě desítky kurýrů na kolech od různých rozvážkových firem.

Minimální odměna za jednu objednávku činí 70 korun, může to být ale i více v závislosti na ujeté vzdálenosti. Za 3 a půl hodiny práce jsem měl tedy nárok na 580 korun. Lidem jsem odvezl pizzu, omáčku s knedlíky, kebab, asijská jídla, guláš i hamburger. Určitě se vyplatí se před prací najíst, vydržet během obědové doby hladovět není zrovna příjemné. Není ale však zapotřebí se příliš oblékat, člověk se zapotí i při jízdě na elektrokoloběžce, především do kopce to chce se trochu odrážet, hřeje i box na zádech, zima přišla pouze při delším čekání na zákazníka.

Jak říká manažer firmy Bolt Marek Maxa, největší výhodou je možnost postavit si pracovní den tak, jak to každému vyhovuje. „Spolupracují s námi hodně lidé z gastro oboru, kteří nyní nemají tolik práce. Někteří lidé mají rozvozy jako přivýdělek před Vánoci na pár hodin týdně a přitom pracují v kancelářích, nebo aby si vyčistili hlavu a třeba rádi řídí auto,“ říká Maxa.

„Zájem o rozvoz je akcelerovaný určitě pandemií. V Praze potřebujeme více kurýrů, abychom byli schopni dostát časům doručení. Jde o to, aby kurýři měli rozvozů tak akorát. Když jich mají málo, jsou nespokojení, to se ale teď vůbec neděje. A když jich je moc, nemají ani čas na přestávku a to taky není dobře,“ vysvětluje Maxa.