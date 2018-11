Kupte si vánoční jedličku v květináči. Stromy se pak vrátí do lesa

/FOTOGALERIE/ Od pondělí si mohou zájemci na jednom ze sedmi prodejních míst v Praze zakoupit vánoční stromeček, který ovšem po svátcích nemusí skončit u kontejneru nebo na skládce. Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy totiž spustila po loňském úspěchu pilotního ročníku projektu Vánoční jedlička s budoucností prodej speciálních vánočních jedliček v květináčích. Lesníci jich před letošními Vánocemi připravili celkem 400.

Jak píše web pražských Lesů, takové stromky sice nesplňují všechny náročné parametry dokonalého vánočního stromu, ale nečeká je po Štědrém dnu a následném odzdobení smutný soud. Jedličky bude možné na jaře vysadit buď na zahradu, anebo přímo do lesa mezi ostatní stromy. Pražští lesníci chystají společné vysazování 7. dubna 2019 v Kunratickém lese. Letos na jaře se z loňských 250 vánočních jedliček do lesa dostala asi stovka.

Zhruba půlmetrové stromky pocházejí z lesní školky ve Staré Boleslavi. Při dodržení správného postupu (pomalá teplotní aklimatizace, zalévání a zajišťování vzdušné vlhkosti) by měly v pořádku zvládnout svůj náročný vánoční úkol ve vytopených pražských domech a bytech. „A protože se nejedná o standardní vánoční jehličnany pěstované právě a pouze pro vánoční období, nýbrž o stromky běžně pěstované pro výsadby v krajině, měly by posléze úspěšně zvládnout i přesun do země na zahradě nebo v lese,“ uvedla Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Jeden stromek za stovku

A kam vyrazit pro trochu netradiční vánoční jedličku? Prodejních míst je celkem sedm - Zahradnictví Ďáblice, ekoncentrum Prales ve Kbelích a jednotlivé hájovny Lesů hl. m. Prahy (Čimický háj, Chuchelský háj, Hostviařský lesopark, Divoká Šárka). Mluvčí Fišerová upozorňuje, že obyvatelé metropole se pro stromečky mohou vydat letos nově také do Stromovky. Kontakty zájemci najdou na webu.

„Cena za jeden stromek je 100 korun. Kromě stromku kupující obdrží i podrobný návod, jak se o jedličku během Vánoc starat,“ doplňují pražské Lesy. Kromě jedliček v květináčích budou Lesy hl. m. Prahy v předvánočním období prodávat také klasické řezané vánoční stromky, které lesníci vytipovali při nezbytných výchovných probírkách v lesních porostech.

Výsadbou sazenic jedle bělokoré se Lesy snaží vrátit tento druh do české přírody, ve které byl dříve nejhojnějším jehličnanem. Ve 20. století vymizel kvůli nevhodnému způsobu hospodaření v lesích, vysoušení krajiny nebo průmyslovému znečištění. Letos na jaře Lesy hlavního města vysadili do pražských lesů zhruba 4500 mladých jedlí. Současný projekt je inspirován akcí Vánoční stromky zpátky do lesa, který od roku 1998 dělá brněnský Ekologický institut Veronica.