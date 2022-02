Grantová výzva byla poprvé rozdělena do okruhů na základě délky projektu a také tematicky. „Nově jsme akcentovali i komunitní akce s rozpočtem do 100 tisíc korun a zachovali jsme podporu komerčních subjektů v rámci covidových opatření. Chceme pomoci udržet tradiční kulturní scény, jako jsou například hudební kluby a divadla,“ dodala Třeštíková s tím, že doufá v udržení trendu navyšování kulturních dotací i do dalších let.

Finanční ředitel kulturního spolku, který provozuje nezávislé divadlo Vila Štvanice, ale příliš pozitivní posun oproti minulosti v grantové podpoře nepozoruje. „Po pandemických restrikcích chystáme restart, který provází i založení nového spolku jako provozovatele scény na demokratičtější bázi. Meziročně bychom měli dostat více peněz jen nepatrně a podstatně méně oproti žádosti. Ono zvýšení stěží vyrovná inflaci. Namísto námi požadovaného čtyřletého financování nám navíc přiklepli jen dvouleté,“ řekl za Vilu Štvanice Akram Georgi.

Osobně vnímá větší důvěru ze strany ministerstva kultury než magistrátu. „Máme pocit, že některé odbory spolu navzájem nedostatečně komunikují, a naše komunikace s městem proto není ucelená. Objekt divadla jsme měli původně od Prahy zapůjčený, a teď čekáme na výběrové řízení na pronájem, působí to přitom tak, že to může být důvodem k větší opatrnosti vůči nám,“ dodal Georgi, podle kterého ve formuláři žádostí o dotace přibyly oproti minulosti ne zcela jasné otázky.

Výsledek aktuálního grantového řízení zneklidnil i fanoušky dlouholetého festivalu United Islands of Prague. „Dotační komise potřebuje po velmi pečlivém zvažování rozdělit objem peněz, který není nekonečný. Rozhodli se podpořit Metronome Festival, za nímž jsou stejní organizátoři. Rozhodla se klást důraz na rozvoj tohoto festivalu,“ vysvětlila verdikt radní Třeštíková, podle níž ale nejspíš bude možné najít peníze na záchranu United Islands v jiné rozpočtové kapitole.