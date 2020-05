„Situace je vážná. Dopadá na tisíce lidí, tisíce podnikatelů. Spousta lidí přišla o práci ze dne na den. Snažíme se jim pomáhat, ale zároveň opakujeme, že základ té pomoci musí nabídnout stát,“ zopakovala postoj magistrátní koalice radní Hana Třeštíková (Praha sobě).

Ta současnou krizi chápe i jako šanci pro určitý restart a nový začátek. Zejména v cestovním ruchu a konkrétně v prezentaci Prahy navenek. „Chtěli bychom Prahu prezentovat jako kulturní město s vysokou gastronomií a fantastickou kulturou. Chci tuto pauzu využít pro eliminaci turistických pastí a veškerého balastu a lákat sem turisty, o které stojíme – ty, kteří v Praze navštíví galerie a koncerty, zajdou si do restaurací a stráví tu víc než jednu noc,“ prohlásila radní, podle níž je tato doba příležitostí, jak se zbavit levného alkoturismu.

„Krize nám vzala klíčové příjmy, ale dává nám na druhé straně šanci udělat z Prahy opět víc město, kam s chutí pojedou české rodiny,“ dodala.

Pražský cestovní ruch letos čeká podle aktuálních odhadů propad příjmů o zhruba sto miliard korun. Alespoň zčásti zachránit „zpackanou“ sezonu a pomoci místním podnikatelům mají poukázky na volné nebo zlevněné vstupy do atraktivních míst, jako je Petřínská rozhledna, Obecní dům, Planetárium, zoo nebo botanická zahrada.

Vouchary pro sto tisíc návštěvníků

Vouchery budou v létě rozdávat hotelové recepce tuzemským hostům. Jeden bude mít hodnotu dvě stě korun a návštěvník bude moci uplatnit maximálně dva denně.

„Počítáme i se zapojením soukromých institucí, s nimiž o tom jednáme. Celkem tato podpora saturuje kolem stovky tisíc návštěvníků. Příjmy od zahraničních turistů v řádu desítek miliard korun jsou pro letošek ztracené. Nový program ale může být alespoň částečnou náplastí pro služby a také příležitost, jak ukázat naši krásnou Prahu více turistům z Česka,“ uvedl ředitel městské „akciovky“ Prague City Tourism (PCT) František Cipro.

Jeho společnost použije kolem dvaceti milionů korun na propagaci voucherů i dotyčných pamětihodností a po obnovení přeshraničních výletů chce na ně lákat do Prahy také občany sousedních zemí.

Ztráty způsobené vládními restrikcemi dosahují mnoha miliard i v kulturním sektoru metropole. Podle magistrátu je propad příjmů v tuto chvíli přibližně 12 miliard oproti loňsku a v ohrožení je pro letošek asi 15 tisíc pracovních míst, tedy téměř třetina všech v rámci celé pražské kultury. Ta je přitom podle představitelů hlavního města důležitá pro celou českou ekonomiku, stejně jako turistický ruch.

„Třeba loni přiteklo z kulturně-kreativních průmyslů Prahy na daních zhruba 15 miliard korun. Letos to bude asi o třetinu méně,“ upozornil šéf magistrátního odboru kultury Jiří Sulženko. V rámci mimořádných opatření, která ještě musí schválit zastupitelstvo, mohou požádat například divadla o navýšení grantů na celoroční činnost až o dvacet procent.

Podpora i soukromníkům

Desítky milionů korun jsou připravené pro příspěvkové organizace města, kterým kvůli zastavení ekonomiky vypadly některé výrazné zdroje příjmů. Jde například o poplatky za vstupy na pražské věže pro Muzeum hlavního města.

„Na rozdíl od Ministerstva kultury jsme na nikoho nezapomněli a snažili jsme se vyjednat také podporu soukromým divadlům a hudebním klubům zaměřeným na české klienty, kteří zároveň nečerpají městské granty. Tyto instituce mohou požádat o jednorázovou podporu do půl milionu korun,“ dodala Hana Třeštíková.

Kulturní subjekty teď navíc mají pozastavenou podmínku minimálně dvacetiprocentní finanční spoluúčasti na jednotlivých projektech, což je forma podpory určená hlavně těm nejmenším. Festivaly a další „jednorázové“ akce pak mohou počítat např. s uznáním některých nákladů na nerealizovanou akci. Žádosti o kulturní granty na příští rok lze podávat do září místo června.

Město už dříve uvolnilo 10 milionů korun na nákup knih od pražských nakladatelů pro Knihovnu HMP a stejnou částku na nákup výtvarných děl pro Galerii HMP. Od začátku koronavirové krize je také možné žádat o účelové dotace na výrobu kulturního obsahu v online formě.

Osm tisíc vstupenek na Nic 2020

Magistrát se hlásí i k benefiční akci Nic 2020, kterou uspořádal ve spolupráci se společností GoOut. Podporovatelé kultury si zakoupili za víc než 3 miliony korun asi osm tisíc vstupenek do zavřených kulturních stánků, a to nejen pražských.

„Moc nás potěšilo, že se do akce zapojila divadla a kluby z celé republiky, dohromady 180 institucí z 22 větších i menších měst. Donátoři posílali své příspěvky nejčastěji do pražského Paláce Akropolis, Lucerna Music Baru, Žižkovského divadla nebo do kina Aero, Světozor či Bio Oko. V Brně byly nejpopulárnější FAVAL music circus, Divadlo Bolka Polívky nebo Fléda. Je vidět, že i v době krize je pro nás kultura důležitá,“ shrnul projekt Lukáš Jandač, obchodní ředitel GoOut.