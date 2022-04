Práci kulturních institucí, městských i ziskových nebo neziskových bude magistrát sledovat a vyhodnocovat prostřednictvím datových nástrojů. Do dotační podpory se mají tyto závěry promítnout v horizontu dvou až tří let. Nové zásady přímo formulují „kritéria excelence kulturních projektů a jejich promítnutí do dotační podpory“.

PODÍVEJTE SE: 3. ročník festivalu Comic-Con se loučí s Prahou

Nové pojetí kultury podle Peřinky reprezentuje například Kreativní inkubátor v Pražské tržnici nebo projekt Pražské plácky, který umožňuje obyvatelům města využívat opomíjené části veřejného prostoru pro kulturní aktivity.

Ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko připomněl, že doba není nakloněna tomu, aby byl veřejný sektor sám producentem velkých akcí. „Budoucnost je ve spolupráci s komerčními i nezávislými kulturními aktéry. Podle této filosofie by měla Praha vytvářet podmínky pro kvalitní kulturu,“ poznamenal.

V duchu této transformace mají být od sezony 2023-2024 vyhlašovány speciální grantové výzvy pro profilové festivaly typu Struny podzimu, Dvořákova Praha nebo Metronome.

V chrámu sv. Víta byly uloženy ostatky posledního českého krále Karla I.

Mezi plánovanými investičními akcemi souvisejícími s kulturou, které mají do Prahy přitáhnout domácí i zahraniční turisty, figuruje Vltavská filharmonie, dočasná i stálá galerie pro Slovanskou epopej nebo scéna symfonického orchestru v kostele sv. Šimona a Judy.

Praha chystá i kompletní rekonstrukci Vinohradského divadla. Kromě renovace historické budovy vzniknou pod sousedním parkovištěm velké skladovací prostory pro kulisy i rekvizity a nový zkušební sál, který bude zároveň menší studiovou scénou pro asi 150 diváků. V příštím roce chce magistrát vybrat zhotovitele stavby. Soubor tak nejspíš bude působit od podzimu 2023 nejméně dva roky v jiných prostorách, možná v Kongresovém centru na Vyšehradě.