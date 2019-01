PRAHA - Vrchní soud v Praze zrušilrozsudek královéhradeckého krajského soudu, který v květnu 2007 osvobodil Bohumila Kulínského od obžaloby z pohlavního zneužití dvou členek sboru. Bývalý sbormistr dětského pěveckého sboru Bambini di Praga se musí znovu vrátit před hradecký krajský soud.

Bohumil Kulínský (vpravo) se svým obhájcem Tomášem Sokolem. | Foto: BIV

Vrchní soud také nařídil spojit všech 49 původně žalovaných skutků do jediného hlavního líčení. Uvedla to dnes Česká televize. "Rozhodnutí padlo v neveřejném zasedání," řekl mluvčí soudu Jan Fořt. Stalo se tak přibližně před čtrnácti dny. Případ už ale nesmí projednat senát soudkyně Anny Bímové, která nerespektovala připomínky vrchního soudu. Podle odhadu vedení hradeckého soudu by hlavní líčení mohlo začít v říjnu 2007a skončit do konce roku.

Kulínský je v šoku

"Já vůbec nevím, o co jde. Já bych si dovolil říct, že se dovídám všechno jako poslední. Je to podivuhodné, protože tak to trvá už tři roky. A nevědí to ani moji právníci," řekl 3. srpna 2007 Kulínský. Senát soudkyně Bímové Kulínského po projednání dvou nejzávažnějších skutků osvobodil. Předtím poslal zbývajících 47 případů, z nichž je Kulínský podezřelý, Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde má Kulínský trvalé bydliště. Soud to však odmítl a Vrchní soud v Praze poté rozhodl, že hradecký soud bude muset projednat i těchto 47 případů. Soudkyně Bímová ale tvrdila, že její rozhodnutí poslat část obžaloby pražskému obvodnímu soudu bylo pravomocné a že vrchní soud neměl právo vrátit případ do Hradce Králové. Podala proto stížnost k Ústavnímu soudu a přerušila líčení, ve kterém měla projednat zbývajících 47 případů.

Bímová byla kvůli Kulínského kauze ve sporu i předsedou Krajského soudu v Hradci Králové Milanem Bořkem. Žádala dokonce Bořka, aby podal podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona. Bořek to však odmítl. "Domnívám se, že věc by měla být souzena v Hradci Králové, těch argumentů je více, například to, že nejzávažnější skutky se odehrály ve východních Čechách," řekl Bořek v dubnu. I podle jeho názoru nebylo nutné případ rozdělovat.

Podle policie Kulínský v letech 1984 až 2004 zneužil celkem 49 sboristek, některé pohlavně zneužil, u dalších mělo jít o ohrožování mravní výchovy mládeže a trestný čin útisku. Kulínskému, který strávil 219 dnů ve vazbě, v případě prokázání viny hrozí až 12 let vězení.