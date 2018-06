Kuchařky bez domova zavírají svou jídelnu. V létě je uvidíte na festivalech

Oblíbená Jídelna Kuchařek bez domova zavírá. Ale jen dočasně. Od 1. července do 15. září uvidíte kuchařky pouze u stánků na různých festivalech. Jídelnu přes prázdniny zavírají, aby nabraly nové síly a přišly na to, co vylepšit. Jídelna zároveň balancuje na hraně finanční udržitelnosti.

„Nesděluje se nám to lehce. Od 1. července do asi 15. září bude Jídelna Kuchařek bez domova zavřená a budeme dělat pouze cateringy a stánkový prodej například na festivalech. Pokud byste nás chtěli na nějaký pozvat, budeme moc rády,“ napsala Jídelna Kuchařek bez domova na svém facebookovém profilu. Jídelnu provozuje nezisková organizace Jako doma, která se zaměřuje na ženy bez domova a snaží se jim pomáhat nejrůznějšími způsoby. Pořádá například osvětové akce, kterým se snaží veřejnosti vysvětlit problémy, s nimiž se ženy bez domova musí denně vypořádávat. ČTĚTE TAKÉ: Praha dá 134 milionů na umění v ulicích. Díla vyberou odborníci a radní „Jídelna celou organizaci finančně zatěžuje a momentálně jsme na tom už dost špatně. Tým je vyčerpaný. Potřebujeme si odpočinout a nabrat nový dech. Vymyslet, co zlepšit, co nechat být. Stále balancujeme finanční udržitelnost a sociální a etický přístup, což se často vylučuje,“ vysvětlila organizace Jako doma. Jediné, kdo v tomto období zůstane zaměstnaný na smlouvu, budou právě kuchařky. Ženy bez domova svou jídelnu otevřely v dubnu před rokem v Brožíkově ulici na pražském Smíchově. Za tu dobu navařily 241 druhů obědových menu a připravily 100 cateringů. Čtyři ženy se zkušeností s bezdomovectvím tak získaly pracovní smlouvu. ČTĚTE TAKÉ: Dlouhá cesta k bydlení. Na třípokojový byt si Čech vydělá za 8 let a 7 měsíců „Dvě z nich se v jídelně dále rozvíjejí, jedna je dlouhodobě na nemocenské a jedna přešla pracovat do našeho komunitního centra. Dalších šest žen spolupracuje brigádně. Kolik prolomily předsudků ohledně bezdomovectví, kolik drobných popovídání zažily v jídelně, nevíme, ale víme, že Jídelna Kuchařek bez domova pokračuje dál,“ doplnila nezisková organizace. Oběd si tak v oblíbené jídelně budete moci dát zase v září. „Pokud nás chcete pravidelně či jednorázově podpořit, můžete buď přímo na náš účet 2200262792/2010 nebo přes Darujme.cz na odkazu https://www.darujme.cz/darovat/667?frequency=monthly,“ uzavřely kuchařky. ČTĚTE TAKÉ: Veletrh sociálních služeb navštívily téměř dva tisíce lidí

Autor: Michaela Lišková