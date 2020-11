Nová stavba nahradila původní barokní dům. Prvotní Gočárův návrh se pražskému magistrátu (a nejen jemu) příliš nelíbil. Klub Za starou Prahu před přestavbou varoval slovy, že „zbořením domu U Černé Matky Boží jest ohrožen ráz ulice Celetné.“

Gočár v přepracovaném projektu paradoxně ještě více zdůraznil kubistický charakter lomeným hlavním vchodem, geometrickým balkónovým zábradlím a samozřejmě i vzhledem interiérů. Do nich nechal umístit kubistické lustry, nábytek a schodiště osadit netradičním zábradlím.

Objekt byl využíván k rozmanitým účelům, byť vznikl pro obchodníka Františka Josefa Herbsta jako obchodní dům. V suterénu se nacházela vinárna, v přízemí Orient kabaret, v prvním patře kavárna, nad ní obchody s textilem a módním zbožím, dále byt a kancelář správce a úplně nejvýš půda a prádelna.

Kompletně kubisticky zařízená kavárna Grand Café Orient měla bohužel krátké trvání. Zavřela už ve dvacátých letech 20. století prý pro „nemodernost kubistického stylu“.

Na jejím místě pak vznikly bankovní kanceláře Rudolfa Mosse. Zmizely i obchody z druhého patra, které obsadila jiná banka. V roce 1941 byl objekt zčásti přestavěn v duchu tehdy módního funkcionalismu. Po roce 1948 byl využíván jako sídlo podniku Výstavnictví.

Dokumentaci spláchly povodně

Opětovné slávy se dům dočkal až v 90. letech minulého století, kdy zde proběhla rekonstrukce podle projektu architekta Karla Pragera. Dostavěna byla tehdy i část skleněné střechy, tak jak to kdysi plánoval a neuskutečnil Gočár.

Znovuotevření objektu 18. října 1994 bylo velkou událostí, které se účastnil i prezident Václav Havel. Trvalo však dalších jedenáct let, než se podařilo otevřít i kavárnu Grand Café Orient.

Její dnešní provozovatel Rudolf Břínek sám napsal na ministerstvo kultury, že by chtěl tento proslulý podnik obnovit. Bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze on sám.

Dnešní kavárna se stylově drží své předchůdkyně, ačkoliv veškerá historická dokumentace padla za oběť povodním v roce 2002. Obnovit se ji tak podařilo především díky několika málo dochovaným fotografiím. Díky tomu se může pyšnit titulem jediná kubistická kavárna na světě.