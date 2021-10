/ROZHOVOR/ Dlouho se mluvilo o zákazu komunistické strany, nakonec ji ze sněmovny poslali pryč sami voliči. Po slabém výsledku 3,6 % hlasů voličů oznámil předseda Vojtěch Filip rezignaci. Podle lídryně kandidátky v Praze Marty Semelové si témata KSČM přivlastnilo hnutí ANO.

Marta Semelová. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Jak se smířujete s tím, že ve sněmovně končíte?

Je to obrovský propadák, obrovské zklamání, nedokázali jsme oslovit více voličů. Je to velmi složité, velmi těžké, neznamená to, že by KSČM končila. Musíme se opřít o zastupitele v obcích a udělat vše proto, abychom se vrátili zpět mezi lidi. Příčin je více, musíme si to s chladnou hlavou zanalyzovat. Některá témata nám převzali jiné politické strany. To, co díky nám vláda udělala, jako je například zvýšení minimální mzdy, jsme nedokázali obratně prodat, Andrej Babiš to využil ve svůj prospěch. Druhá věc je, že jsme nedokázali vystupovat srozumitelně a jednoznačně pro naše voliče. Nebyli jsme dostatečně razantní. Neviděli v nás alternativu, která je potřeba.