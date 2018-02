Kryt Folimanka otevře v únoru své pancéřované dveře. Letos podruhé

Městská část Praha 2 už letos podruhé zpřístupní kryt civilní obrany Folimanka. Prohlídka se koná 17. února od 9.00 do 15.00 hodin.

Vstup do bunkru Folimanka je v podstatě velmi nenápadný. Spíše připomíná vjezd do garáže, avšak to bylo minulým režimem zřejmě účelem takzvaného správného utajení.Foto: Deník/Petr Štrompf