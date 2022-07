Zmizet má také kruhový objezd před Prašnou bránou, který zhruba před měsícem nechalo malovat vedení Prahy 1, rondel se stal terčem kritiky. „Kruhový objezd je provizorní řešení. Je potřeba to finálně esteticky dořešit, na tom jsme dohodnuti s IPR. Každý ví, že to do městské památkové rezervace nepatří,“ řekl starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) s tím, že kroky koordinuje s magistrátem a Institutem plánování a rozvoje (IPR).

„Korzo určitě vyžaduje revitalizaci v celém rozsahu. Studie je ale trochu odtržená od reality faktického života v centru Prahy, je potřeba dořešit řadu konotací týkajících se dopravy,“ přiblížil starosta. Rada městské části se proto shodla na uložení koordinace s hlavním městem ohledně finální podoby korza a na funkčnosti všech druhů dopravy.

Pryč přijde i kruhový objezd na Jungmannově náměstí, který zde Praha 1 ve spolupráci s magistrátem vytvořila před dvěma roky v září. Ten totiž podle IPR povětšinou funguje jen k otáčení těch řidičů, kteří v okolí nenajdou místo na parkování.

Návrat tramvají

Pražská hlavní promenádní obchodní ulice je dnes vymezená jen na úseku Jungmannovo náměstí – náměstí Republiky, rozšíří se přes most Legií a Štefánikův most.

Na hradební korzo se mají vrátit i tramvaje, propojí zastávky Náměstí Republiky, Národní třída a Muzeum. Nejrychleji se totiž dá dostat z náměstí Republiky na Václavského náměstí pěšky. „Tramvaj zde jezdila do roku 1985, kdy došlu k rozhodnutí ji zrušit po dokončení výstavby metra,“ přibližuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Jedná se o jedno z nejrušnějších a také nejvýznamnějších kulturně společenských center Prahy, nicméně prostor je přesycen nevzhlednou reklamou, přetížen automobilovou dopravou a parkujícími auty,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN). „Studie nabízí řešení všech těchto problémů, dojde i k rekonstrukci povrchů, opravu a doplnění nového mobiliáře nebo umístění zeleně,“ říká Hlaváček.

Urbanistický otisk stopy někdejších staroměstských hradeb a hradebního příkopu v ulicích Národní, 28. října, Na Příkopě a Revoluční se dnes souhrnně označuje jako Hradební korzo. Staroměstské hradby chtěl za svého života odstranit už Karel IV, zůstaly zde však další čtyři století.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracoval studii společně s architekty z firmy Aoc Ondřeje Císlera. Sbíral také podněty od místních občanů. „Většina místních si stěžovala na katastrofální dopady masového turismu, na kvalitu a nabídku služeb a prostor. Mnoho architektonických prvků nebo mobiliář jsou za hranicí své životnosti,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

„Studie navíc nabízí moderní pohled na revitalizaci lokality u Prašné brány, která se v nedávné době právem stala předmětem plamenných diskuzí,“ dodává Boháč.

Samostatnou částí je pak přeměna ulice Revoluční. Ta by měla být dokončena v roce 2024. Kromě širších chodníků a odstranění bariér zde přibydou na dvě desítky nových stromů.