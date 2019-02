Mezi pionýry ve streamování zasedání zastupitelů byla Praha 6, kde se živě vysílalo již v listopadu 2006. Později se připojila i Praha 5, 8, 10 a 11. Jižní Město ale po třech letech s přenosy přestalo, situaci začal komplikovat postoj Úřadu na ochranu osobních údajů, který za takové jednání udělil jiné radnici pokutu. Po vyjasnění situace soudní cestou v roce 2013 se ale přenosy vrátily a nově je zavedly i radnice třetí, čtvrté, sedmé a deváté městské části. Kromě živého přenosu si mohou občané Žižkova nebo Vršovic také pustit záznam se zpožděním, jinde tato možnost kvůli obavám z narušování soukromí není nebo nad ní teprve uvažují.

„Zabýváme se tím, momentálně probíhá analýza ohledně GDPR,“ prozradil Pražskému deníku Ondřej Šrámek, mluvčí Prahy 6 s tím, že po vyřešení otázky ochrany osobních údajů by zveřejňování zasedání již nemělo nic bránit.

Radnice využívají pro živé přenosy různé systémy – od těch profesionálních, které umožňují vkládání titulků, prostřihy na tabuli s výsledky hlasování nebo anonymizaci některých údajů, až po jednoduché živé vysílání na sociálních sítích. Radnice Prahy 1 tak od prosince vysílá svá jednání po Facebooku, kde jsou k dispozici i později.

Živé přenosy nově testuje i Praha 12, její obyvatelé by to mohli obzvlášť ocenit. Zasedání totiž probíhají ve starém obchodním domě Prior na Sofijském náměstí, ve kterém občas nejde topení. Několikahodinové jednání tak musí občané se zájmem o místní dění protrpět v bundách a kabátech. „Díky tomu, že se testovací živý přenos z lednového zasedání zastupitelstva osvědčil, předpokládáme, že se bude od nejbližšího jednání, tedy od 27. února, pravidelně živě přenášet každé další zasedání. Počítá se i s tím, že záznamy budou následně k dispozici,“ uvedla Olga Novotná, mluvčí modřanské radnice.

V Praze 2 bez videa

V Praze 15 sice nelze sledovat zasedání živě, ale od roku 2015 ho hostivařská radnice do týdne nahrává na web a opatřuje popisky. Obyvatelé třináctky zahrnující Stodůlky, Jinonice a Třebonice pak mají k dispozici pouze sestříhané záběry. „Živý přenos nemáme v plánu – zasedání zastupitelstva natáčí naše televize TV Praha 13. Sestříhaný záznam zajímavých částí pak obyvatelé vidí v jejím vysílání, dáváme ho i na YouTube a někdy i na Facebook,“ vysvětluje mluvčí třinácté městské částí Eva Libingerová. Sousední Řepy začaly s živými přenosy začátkem letošního roku a svým občanům nabízí na radničním webu i jejich záznamy.

Zcela bez videopřenosu se musí obejít obyvatelé druhé městské části, kteří mají k dispozici audiozáznam a zápis. Podobně se musí zařídit i občané toužící po informací ze zasedání čtrnácté městské části, tam by se to ale mělo brzy změnit. „Přenosy ze zastupitelstva Prahy 14 v tuto chvíli nevysíláme, do budoucna je však Praha 14 zajišťovat plánuje. Uvedené je zakotveno i v koaličním prohlášení. Věcí se bude zabývat poradní orgán Rady městské části – Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici, jejímž úkolem je navrhnout vhodné technické řešení,“ říká mluvčí Veronika Berná.