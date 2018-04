Krnáčová na podzim kandidovat nechce. Stane se jen řadovou členkou ANO

Pražská primátorka Adriana Krnáčová se rozhodla, že nebude kandidovat v podzimních volbách a zůstane řadovou členkou hnutí ANO. Své rozhodnutí už také prý oznámila Andreji Babišovi. Krnáčová to řekla ve středečním rozhovoru pro MF Dnes.

„Rozhodla jsem se, že dál už pokračovat nebudu,“ řekla Krnáčová MF Dnes s tím, že svoji pražskou misi považuje za splněnou. Údajně poslední ranou pro její už tak oslabenou pozici mohl být její výrok o „zpovykaných Pražácích“, kterým reagovala na stížnosti Pražanů na špatné dopravní plánování.

Stane se velvyslankyní?

Výrok, za který se později omluvila, jí vytkl právě Babiš. „Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká,“ řekl tehdy šéf hnutí ANO. Krnáčová také sama hovořila o vyčerpání a o tom, že se chce více věnovat rodině.

Podle svých slov do čela Prahy přišla jako kritizovaná manažerka a nejhorší problémy se jí podařilo vyřešit, i když to prý Pražané mohou vnímat jinak. Spekuluje se o její budoucnosti. Údajně by se mohla stát velvyslankyní v Německu. Ona sama to ale popírá.