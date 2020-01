Krnáčová se dostala mezi šestici uchazečů, z nichž magistrátní komise vybere nového ředitele či ředitelku úřadu. Z finalistů už však zbyla pouze čtyři jména. Jak uvedl web Seznam Zprávy, předchůdkyně Zdeňka Hřiba (Piráti) pravděpodobně už nemá šanci uspět. Kvůli tomu, že je v zahraničí, nezúčastnila se úterních písemných testů, takže ji komise nepozvala na ústní pohovor. Závěrečná fáze „hledání schopného manažera“ se koná příští týden.

„Magistrát Krnáčové nabídl několik termínů, kdy by mohla test sepsat. Jenže vždy šlo o data, kdy nebyla v Česku,“ uvedly Seznam Zprávy. Podle webu se také řešilo, zda nepozvat exprimátorku, která se nedávno stala místopředsekyní hnutí ANO v Praze 6, na testy dodatečně po jejím návratu a umožnit jí o prestižní úřednické místo ještě zabojovat. „Jenže politici z vládnoucí koalice s tím prý nesouhlasili.“

Kromě současného primátora Hřiba sedí v komisi ještě jeho náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě), radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), opoziční strany zastupuje Tomáš Štampach (ODS/Svobodní) a Radomír Nepil, zastupitel za hnutí ANO. Nového ředitele vybírá ještě také pověřená ředitelka magistrátu Zdena Javornická, ředitel kanceláře primátora nebo šéfka personálního odboru magistrátu.

Odvolání kvůli ztrátě důvěry

Na celé situaci je trochu paradoxní, že volné místo vytvořila sama tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, když v létě 2018 odvolala z funkce Martinu Děvěrovou kvůli „ztrátě důvěry“. Krnáčové vadilo, že ředitelka magistrátu dostatečně neřeší situaci ohledně dotační kauzy ministerstva školství, kvůli níž policie vyšetřovala ředitelku magistrátního odboru sportu Soňu Fáberovou. Odvolání následně řešil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), Děvěrová se obrátila i na soud.

Kdo by ji tedy mohl po více než roce a půl nahradit, když to nebude Krnáčová? Na ústní pohovor by měli přijít Tomáš Havel, Marta Kopecká, Karel Bláha a Radka Říhová. Jiřina Vorlová podle Seznamu před několika dny z výběrového řízení odstoupila. Největší šance se dlouhodobě přisuzují Havlovi, jenž vede právní odbor magistrátu hlavního města.

„Říhová pracuje jako ředitelka na Obvodním soudu pro Prahu 4. Další adeptka Marta Kopecká šéfuje odboru řízení organizací ministerstva obrany. Karel Bláha byl na ministerstvu financí ředitelem odboru Státního dozoru nad hazardními hrami,“ přiblížil profesní zkušenosti ostatních web Seznam Zprávy.