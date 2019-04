Krizová komunikace i zpětná vazba. Mobilní rozhlas pomůže v Praze 7

Efektivně informovat občany v době krizových událostí, umět oslovit konkrétní skupiny obyvatel, dokázat důležitými zprávami zasáhnout také nerezidenty. Ale také získávat zpětnou vazbu od občanů a reagovat na jejich podněty. To jsou výhody komunikačního systému Mobilní rozhlas, který nově přidává Praha 7 do rodiny svých nástrojů pro chytrou komunikaci. Městská část si od nového systému slibuje rychlejší, efektivnější a bezpečnější informování obyvatel a jejich vyšší zapojování do života v obci.

„V Praze 7 skvěle funguje aktivní občanská a sousedská společnost. My se lidem na oplátku snažíme dát možnost rychlého a pohodlného přístupu ke všem důležitým informacím. Kdo se zapojí do Mobilního rozhlasu, již nebude muset v době krizových událostí, jako je smog nebo požár, otevírat okna, aby se z veřejných hlášení dozvěděl, že nemá otevírat okna," uvádí starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Mobilní rozhlas však občané neocení jen v krizových situacích. Stačí si jen vybrat, jaké informace chtějí zcela zdarma dostávat přímo do svých telefonů či e-mailových schránek," dodává. Cokoli si vyberete Mobilní rozhlas se stane důležitým pilířem krizové komunikace městské části, kdy v případě potřeby může obyvatele varovat v řádu jednotek minut, ale také doplňujícím kanálem pro všeobecné informování. Uživatelé Mobilního rozhlasu si mohou vybrat, zda chtějí dostávat zprávy o změnách v dopravě, přerušení dodávek energií, blížících se akcích apod. Mobilní rozhlas umožňuje kontaktovat vybrané skupiny obyvatel městské části pomocí kombinace několika kanálů. Kromě SMS zpráv umožňuje rozesílat také mailingy, hromadné hlasové zprávy, ale také vytvářet ankety, dotazníky nebo participační projekty. Zprávy také umožňuje rozesílat do celonárodní participační aplikace Zlepšeme Česko, která slouží k nahlašování občanských podnětů. Tu Praha 7 představila koncem loňského roku. „Sílu chytré komunikace chceme otestovat hned, a to při blížícím se blokovém čištění ulic. Obyvatele budeme informovat o termínech, kdy bude potřeba přeparkovat auto, a zároveň jim zašleme zprávu, kde mohou během čištění zaparkovat zdarma," uvedlradní Prahy 7 Jiří Knitl. Registrace i služby Mobilního rozhlasu jsou zdarma. Každý uživatel si při registraci bude moci vybrat způsob, jakým chce dostávat zprávy, i jednotlivé typy informací, o které má zájem. způsoby registrace jsou uvedeny na webu radnice.

Autor: Richard Šedý