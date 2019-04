„Za Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) jsme spokojeni, jsme rádi, že nemusíme občanům vysvětlovat, proč jim chceme zasahovat do soukromí a sankcionovat za vlastnictví více než jedno bytu,“ prohlásil po jednání pražské koalice předseda TOP 09 a europoslanec Pospíšil, který se pustil do primátora Hřiba i dalších Pirátů za úvahu o získání dat odběrů elektrické energie a zdanění prázdných bytů.

„Pražany, kteří se ptali 'co je komu do toho?', můžeme uklidnit. Nebudeme nikoho šmírovat, nebudeme dělat analýzu skrze elektroměry, nebudeme vlastníky bytů sankcionovat. Ale uděláme to spíše formu bonusu,“ dodal Pospíšil, šéf zastupitelů Spojených sil pro Prahu. Krize je podle něj zažehnána.

Primátor Zdeněk Hřib

„Žádný návrh sankčního opatření ve skutečnosti na stole nebyl. Jsem rád, že opatření budou směřovat k tomu, aby se v prázdných bytech opravdu bydlelo.“

Může se tedy zdát, že Pospíšil vyšel ze sporu jako vítěz. Vytvořil tlak na Českou pirátskou stranu, která mimochodem s nápadem nyní prezentovaný Hřibem přišla už před sněmovními volbami v roce 2017. Cítil se v pátek pražský primátor poražený? „Je především vítězství to, že se podařilo městské radě najít shoda, jak řešit krizi dostupnosti bydlení v Praze. Shodli jsme se, že problém existuje v nové i ve starší zástavbě. Budeme hledat způsoby řešení,“ odpověděl trochu vyhýbavě Hřib.

Primátor už netrvá na tom, aby městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) ve spolupráci s firmou Pražská energetika (PRE) vytvořil jakousi mapu nevyužívaných bytů. „Chceme řídit město na základě dat. Ale budeme věnovat energii jiným analýzám,“ podotkl Hřib.

Čižinský, který označil své hnutí Praha sobě za moderátora zmírňujícího napětí vyhroceného sporu, pirátské myšlenky částečně podporoval. „Nikdo nikomu nebere soukromý majetek, ale pokud někdo město a jeho obyvatele poškozuje, je řešením například požadovat vyšší daň,“ napsal starosta Prahy 7 a poslanec na facebookovou stránku.

Teď ve zkratce vysvětlil vizi, na níž se koaliční lídři dohodli a která je však úplně opačná. Praha chce zavést systém daňových úlev tak, aby motivoval majitele nemovitostí k pronájmu. Koncepci podpory družstevního bydlení má navíc na starosti Hana Kordová Marvanová (STAN), která konflikt svého volebního spolukandidáta Pospíšila a primátora Hřiba podle vlastních slov nechápala. „Hádky nikoho nezajímají,“ upozornil Čižinský, který oslovuje kolegy jako sousedy.

Na konci si vládnoucí „sousedé“ potřásli rukou. Jenže těžko říct, co se dělo za zavřenými dveřmi. MF DNES totiž zveřejnila, že radní pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) v interní komunikaci kritizoval Piráty za služební cesty. „Zatímco v r. 2013 dosahovaly náklady na služební cesty 4,1 mio Kč, v r. 2018 to bylo již 6,3 mio Kč. V trendu pokračujeme, neboť jenom za březen eviduji schválené náklady na služební cesty 700 tis. Kč, z toho jenom cesta tří lidí do San Francisca představuje 300 tisíc,“ napsal podle deníku primátorův náměstek Hřibovi.

Zahraniční cesty Pirátů? Papalášské způsoby

Vyhnánek údajně řešil celou věc i s ředitelkou magistrátu. Další náměstek Petr Hlubuček (STAN) zase označil Hřibovu cestu s manželkou, pirátským poslancem Jakubem Michálkem a jeho přítelkyní, zastupitelkou Michaelou Krausovou i účast pirátského radního pro školství a sport Víta Šmirala na konferenci o umělé inteligenci ve Spojených státech amerických za „papalášské způsoby“.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman na dotaz Pražské deníku ovšem upozornil, že primátorova služební cesta na Tchaj-wan nebyla hrazena z rozpočtu hlavního města. Náklady pokrylo hostitelské Tchaj-pej. Primátor své i Šmiralovo zahraniční působení obhajoval tak, že obě cesty budou mít přínos pro Prahu. Rada je podle Hřiba navíc formou půlroční výhledu o plánovaných výjezdech informována.