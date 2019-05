Metropoli trápí nedostatek bytů, přesto se na jejím území nacházejí prázdné bytové jednotky. Jak s nimi město a příslušné obvody naloží? Radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) si nechal zpracovat studii o stavu městského bytového fondu. Nedostatek bytů a stoupající ceny k prodeji i nájmu podle koalice žádají revizi dosavadního přístupu. Nejvíc prázdných jednotek, zhruba 700, přitom spadá přímo pod magistrát. Podle Zábranského by se 150 z nich mělo obsadit novými nájemníky v řádu týdnů. Část magistrátních bytů je vyhrazena také pro seniory a rodiny z ubytoven.

„Kolem 250 z nich je dlouhodobě prázdných proto, že se nacházejí v domech, které byly určeny k privatizaci. Připravuji proto usnesení do zastupitelstva, aby se Praha prázdných bytů již nezbavovala, a pokud to zastupitelstvo schválí, budou moci být obsazeny,“ vysvětluje Zábranský s tím, že se v koalici předběžně shodli na tom, že by si město mělo byty ponechat. Kolem dvou set magistrátních bytů pak zeje prázdnotou, protože před dalším pronájmem potřebují opravit. „Případně to mohou být větší byty, které do konce roku plánujeme pronajmout rodinám z ubytoven tak, jak jsme se zavázali v koaličním prohlášení,“ dodává Zábranský.

Plánují dotační výzvu

Magistrát s dotazy na využití obecních bytů oslovil i jednotlivé městské části. Nyní pro ně připravuje dotační výzvu na rekonstrukce těchto bytů. Během několika týdnů ji má schvalovat rada. Právě nákladnost oprav a dlouhá návratnost těchto investic je často důvodem, proč byty zahálí. V některých případech se čeká na opravu celého objektu nebo je ve hře možnost privatizace celého objektu. Nejvíc prázdných bytových jednotek je přitom v Praze 1, 2, 3 a 10, tedy ve velmi žádaných lokalitách v centru a jeho bezprostřední blízkosti.

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta třetího obvodu potvrdil, že více než 250 volných bytů čeká na rekonstrukci na Žižkově a na Jarově. „Tak vysoké je číslo podle mého názoru proto, že firma SZM Praha 3 a. s. opravy bytů soutěží podle zákona o veřejných zakázkách. Jiné městské části rekonstruují byty na přímou objednávku řemeslníků, což je výrazně rychlejší i levnější způsob,“ vysvětlil Rut.

Nemají volné byty

V Praze 10 již s opravami prázdných bytů začali v rámci revize bytové politiky, při níž se měnila i pravidla pronájmů. Podle radních na ně tak nyní díky bodovému systému dosáhnou potřební, namísto čekání na náhodu při losování. Již příští týden by také mělo ve Vršovicích otevřít kontaktní centrum pro bydlení. „Tento systém má průběžně přidělovat opravené byty a věříme, že se nám podaří naplnit ambiciózní plán opravit a pronajmout 100 bytů za rok 2019,“ říká místostarosta Prahy 10 Petr Beneš (Piráti).

V Praze 12 nemají z necelých tří stovek obecních bytů volné žádné, ale rádi by bytový fond rozšířili. „Jde o projekt Modřanská 4, výstavbu bytového domu s více než dvaceti malometrážními byty. V současné době jednáme s městem o dotaci a začínáme s přípravou projektové dokumentace,“ prozradil Jiří Fremr (ODS), radní pro bytovou politiku Prahy 12. Žádnými volnými byty nedisponuje ani Praha 14, která spravuje na tisícovku obecních bytových jednotek. Také v Černém Mostě by proto rádi obecní byty co nejdříve stavěli.