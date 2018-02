KRIMI MIX: Sprejer prý svého kumpána neznal

V pátek v noci zahlédla v Trojické ulici hlídka městské policie dva podezřelé muže. Jeden z nich stříkal růžovým sprejem nápis na zeď domu. V okamžiku, kdy „umělci“ spatřili strážníky, dali se na útěk, každý na jinou stranu.

Muži zákona vyrazili za majitelem spreje. Ten se ho ve Vyšehradské ulici pokusil zbavit a přes výzvy hlídky prchal dál. Běžecké umění, ale dvaadvacetiletému mladíkovi nakonec nebylo nic platné. Hlídka ho dostihla a on se k činu přiznal. Připustil také, že druhý muž na sprejování nápisu pracoval s ním, ale překvapivě tvrdil, že vlastně neví, kdo to byl. Na to, už ale určitě přijdou policisté z útvaru Policie ČR, kterým byl případ předán.

S epileptickým záchvatem si strážníci poradiliVelké štěstí měla žena, která ve čtvrtek náhle zkolabovala v Opletalově ulici. Na jedné z kamer situaci zachytil operátor v Centrálním operačním středisku pražské městské policie. Autohlídka, kterou okamžitě vyslal, byla na místě za dvě minuty. Spolu s duchapřítomným kolemjdoucím poskytli ženě první pomoc a po příjezdu záchranné služby ji předali do péče zdravotníků.

Co byste měli vědět o první pomoci Pokud se stanete svědky epileptického záchvatu a postižená osoba upadá do bezvědomí, pomozte ji bezpečně dolehnout na zem, chraňte hlavu a odstraňte všechny předměty, kterými se může poranit. Zavolejte záchrannou službu – tísňovou linku 155. Nebraňte průběhu záchvatu, neotevírejte násilně ústa a vyčkejte, až záchvat skončí. Pokud je dotyčný stále v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá normálně. Když ano, držte hlavu v záklonu. Pokud dotyčný začne zvracet, otočte ho na nezbytně nutnou dobu na bok, aby zvratky mohly odcházet.