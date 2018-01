KRIMI MIX: Předražené jízdné mu neprošlo

Ve čtvrtek večer kontaktoval strážníky manažer hotelu v centru Prahy. Jeho hotelový host za cestu taxíkem z Kozí do Žitné ulice zaplatil pěkných 650 korun. Za zhruba tři kilometry jízdy mu to přišlo poněkud hodně. A opravdu, obvyklá cena za obdobnou vzdálenost činí o 500 korun méně.

Ilustrační foto.Foto: Adler iTech

Strážníci ze skupiny taxi okamžitě vyhledali řidiče, který s nimi dojel do hotelu a rozdílnou částku turistovi vrátil. I tak, ale strážníci oznámí příslušnému správnímu orgánu podezření na taxikářovo přestupkové jednání.

Mobil zůstal v taxíkuKdyž se na lince tísňového volání ozvala rozrušená cizinka, operátor hned případ nasměroval na strážníky ze skupiny taxi. Turistka totiž postrádala svůj mobilní telefon a domnívala se, že ho zapomněla ve vozidle taxi. Podle čísla stvrzenky se strážníkům podařilo najít příslušného řidiče a spojit se s ním. Ten prohledal vozidlo a na zadním sedadle skutečně telefon objevil. Žena si poté v doprovodu strážníků mobil vyzvedla na letišti, kam jí ho řidič dovezl.

Seniorka si přivolala pomocDvaaosmdesátiletá žena si pomocí signálu tísně přivolala hlídku městské policie. Do domu pro seniory v ulici Kpt. Stránského dorazili strážníci za pár minut, ale na bouchání na dveře bytu nikdo nereagoval. Až po chvíli zaslechli slabé volání o pomoc. Přes dveře se snažili ženu uklidnit a zároveň se pokoušeli dostat do bytu. Naštěstí se ukázalo, že sousedka má náhradní klíče. Po otevření bytu nalezli dezorientovanou a promrzlou seniorku ležet na zemi u dveří. Strážníci ženě okamžitě poskytli první pomoc a přivolaní záchranáři ji odvezli do nemocnice.