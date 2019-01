Praha – Dobrý konec měl zásah hasičů, kteří v pátek dopoledne vyráželi do Bořivojovy ulice na Žižkově na pomoc batoleti uvězněnému v autě. Vozidlo hasiči otevřeli – a nezraněné dítě předali jeho matce.

Hasiči Praha. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Problém s centrálním zamykáním a klíčky, které zůstaly uvnitř auta, nejsou pro pražská hasiče ničím ojedinělým. Nejčastěji se takto uzamknou v autě malé děti – nedávno byl však zaznamenán i případ, kdy miminko uvěznil v autě pes, který zůstal uvnitř s ním.

Provoz na Jižní spojce přibrzdilo auto na střešeVážné dopravní komplikace v dopravní špičce pátečního rána přinesla dopravní nehoda Jižní spojce, k níž došlo na úrovni sídliště Skalka ve směru jízdy na Štěrboholy. Deset minut před sedmou hodinou se osobní auto převrátilo na střechu. Naštěstí se havárie obešla bez zranění – jejím důsledkem však byly dlouhé kolony spojené i s více než půlhodinovým zdržením.

Na Pražském okruhu hořel autobus vezoucí dětiJeště vcelku dobrý konec měl páteční zásah hasičů, kteří byli hodinu před polednem přivoláni na Pražský okruh k požáru autobusu převážejícího děti. Stroji mířícímu směrem k dálnici D5 začalo zhruba na úrovni ovce Ořech za jízdy hořet v motorovém prostoru. Do boje s ohněm, který měla na svědomí technická závada, se úspěšně pustil řidič za pomoci hasicího přístroje. Plameny se mu podařilo lokalizovat – a přivolaní hasiči z Radotína pak požár dohasili tlakovou vodou. Děti odešly od autobusu do bezpečí na svah u dálnice; z místa je pak odvezl náhradní autobus. Způsobená škoda se odhaduje na 50 tisíc korun.





Hledá se žena, o níž babička neví už měsíceS žádostí o pomoc se v pátek obrátili na veřejnost pražští policisté, kteří již týden pátrají po 22leté Michaele R. z Vršovic. „Zatím neúspěšně," konstatovala policejní mluvčí Andrea Zoulová s tím, že využití všech dostupných prostředků a metod nepřineslo žádný konkrétní výsledek. Podle jejích slov se po mladé ženě shání její babička, která s vnučkou ztratila kontakt už před několika měsíci – a má obavu, zda by ji možné psychické problémy nemohly přivést do maléru. Policie nyní žádá o spolupráci veřejnost. Jakékoli informace o hubené asi 165 cm vysoké ženě s hnědýma očima, která by měla mít dlouhé vlasy hnědé barvy, lze předat na tísňovou linku 158. „Na tuto linku může volat i samotná pohřešovaná – a prostřednictvím policie svou babičku uklidnit," připomněla Zoulová.





Koleje v depu zavalil převrácený jeřábNečekaný malér omezil v pátek odpoledne provoz v železničním depu v Libni. Půl druhé hodiny po poledni zablokovalo kolejiště vysunuté rameno autojeřábu, který se při manipulaci s rozměrnou kovovou konstrukcí převrátil na bok. Naštěstí se nikomu nic nestalo; obsluha vyvázla bez zranění. Na místo nehody vyjeli drážní i pražští hasiči – ukázalo se však, že stačí zasypat uniklé ropné látky – a o vyproštění jeřábu z kolejiště se mohou postarat pracovníci Správy železniční dopravní cesty.



Z ošklivé nehody řidič vyvázl s oděrkamiJen s drobnými oděrkami vyvázl v pátek z ranní nehody na Strakonické ulici 34letý řidič, jehož auto se na výjezdu z metropole směrem na Příbramsko dostalo kolem sedmí hodiny mimo komunikaci, přetočilo se a nabouralo do cedule. O mohutnosti nárazu svědčí vylomené levé přední kolo. Nehoda se setkala se značnou pozornosti nejen vzhledem k hustotě ranního provozu (provázeného obvyklými kolonami, takže řidiči z protisměru měli příležitost místo havárie okukovat), ale i v souvislosti s tím, že se jednalo o automobil dražší značky. Okolnosti bouračky zkoumá policie.