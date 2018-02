KRIMI MIX: Čtyři malí kříženci skončili v útulku pražských strážníků

/VIDEO/ Jen díky všímavosti starostlivé ženy neumrzla v pondělí dopoledne čtyři štěňata. Těžko říct, kdo je odložil v přepravce pod most na pražském Chodově. Paní naštěstí duchapřítomně zavolala do útulku pražské městské policie v Troji.

Na místo okamžitě vyjeli pracovníci odchytové služby a štěňata převezli do trojského útulku. "Jen díky včasnému nálezu nebyla dlouhou dobu vystavena mrazivému počasí, které by se zcela určitě negativně podepsalo na jejich zdraví. Tři holky a jeden kluk jsou nyní v péči ošetřovatelů a jsou naštěstí v dobrém stavu. Stáří štěňat je přibližně šest týdnů," uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Strážníci zadrželi dvojici mužů podezřelých z pokusu o vloupání do vozidla V neděli kolem půl páté ráno si operátor kamerového systému v městské části Praha 11 všiml dvojice podezřelých mužů, kteří obcházeli zaparkovaná vozidla na parkovišti v Brandlově ulici. Muži se poté pokusili vloupat do jednoho ze zaparkovaných vozidel. Na místo byly ihned vyslány dvě autohlídky. "Strážníci muže ve věku třicet sedm a třicet čtyři let omezili pro podezření ze spáchání trestného činu na osobní svobodě. Při bezpečnostní prohlídce, zda u sebe nemají zbraň, hlídka nalezla klíče od vozidel různých značek, šroubováky, dláto, pákové kleště a také aku vrtačku. Celou věc si následně převzala k dalšímu šetření Policie ČR," informovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.