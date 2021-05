V lednu 2017 jste byl po necelých pěti letech ve funkci odvolán. Proč?

Neměli jsme přátelské vztahy s tehdejším radním. Pandořinu skřínku otevřela zakázka na likvidaci odpadu. Byla to jen jedna z mnoha věcí. Já jsem ji přesoutěžil a dnes vidíme, že díky ní klesly náklady z 11 milionů korun ročně na čtyři. Pro magistrát jsou to však mizivé peníze, nelíbilo se jim to a poslali na mě audit.

Přiznávám, že vše dokonalé nebylo, audit odhalil nedostatky v účetnictví, chyběly podpisy u smluv nebo se smlouva objevila v registru s několikadenním zpožděním. Problémy byly, ale určitě to nebylo na odvolání ředitele. Radní měl jinou představu, jak to tady má fungovat, a využil toho k mému odvolání.

Nyní je z vás opět ředitel. Jak k tomu došlo?

Přihlásil jsem se do výběrového řízení a vzali mě. Výběrová komise celou tuto anabázi znala, přihlédla k tomu a dala mi druhou šanci.

Jaké máte ve staronové pozici plány?

Dost se mezitím změnilo. Sloučily se dvě městské firmy, Správa hřbitovů a Pohřební ústav hlavního města Prahy. Mým cílem je vytvořit podnik, který bude čerpat z benefitů tohoto spojení. Chtěl bych mu dát nový název, vizuál a web, aby firma působila moderně a dynamicky. Když někdo organizuje pohřeb, nenapadne ho přece oslovit Správu pražských hřbitovů.

Spravujete 32 ze 70 pražských hřbitovů. Co s nimi chystáte v budoucnu?

Chci, aby měly i jinou funkci než pietní, i když tu rozhodně nechci upozaďovat. Jsou součástí městské zeleně. Například Olšanům se říkávalo plíce Prahy, vedle rušného Žižkova nabízejí obrovský klid.

V minulosti měly hřbitovy daleko více funkcí, současný konzervativní stav, kdy jsou pouze pietním místem, nemá příliš dlouhou tradici. Ve středověku byly živým místem, většinou uprostřed obce kolem kostelíka. Potkávali se tu lidé a uzavíraly se obchody. Dnes se to vrací spontánní cestou. V tuto chvíli se na nich třeba nesmí jezdit na kole, což je ale například ve Vídni běžné.

Na Olšanské hřbitovy si lidé chodí zaběhat nebo si zajdou na piknik. To je v pořádku?

Na starých Olšanech bývala louka se skládkou odpadu a se zbytky původních pomníků. Odvozili jsme ji, nyní je to příjemné místo, kam chodí maminky s dětmi na piknik na deku. Na té louce je to v pořádku, ale piknik mezi hroby už ne. Každý z nás má to cítění trochu jinde, musí se hledat ta hranice. Běhání je na velkém hřbitově, jako je ten olšanský, v pořádku, svým způsobem je to park. Na hřbitůvku v Záběhlicích by však člověk běhající ode zdi ke zdi byl za blázna. Pravdou však je, že na běžce jsou ojedinělé stížnosti, stejně tak na děti kreslící si křídou na cestu.

Co podle vás chybí pohřbům?

Mou vizí je kultivace obřadů a návrat jejich důstojnosti a úrovně, kterou často nemají. V pražských krematoriích jede jedna kremace a obřad průmyslově za druhou. Ztrácí se to důležité jde o významný okamžik v životě pozůstalých. Často pohřeb přirovnávám ke svatbě, ideálně ji řešíte jednou za život a do přípravy investujete spoustu peněz a času a máte pak na ni hezké vzpomínky.

U pohřbu je to často jiné, nabídka služeb je dost konzervativní a neumožňuje plnění individuálních pohřeb. Bohužel to vede k tomu, že pozůstalí obřad nechtějí nebo si ho udělají jen v rodinném kruhu. Z hlediska psychologie a vyrovnání se s bolestnou ztrátou je tento rituál velice důležitý. Má svou terapeutickou funkci.

Měli jste během pandemie více práce?

Ano, doufejme ale, že v dalších letech jí bude méně. Praha má čtyři pece ve dvou krematoriích a nápor zvládly se ctí. Zpočátku nebylo jasné, co si mohou pracovníci služby dovolit k zemřelému na covid. Stávalo se, že je pohřbívali v igelitových pytlích a pozůstalí neměli možnost je vidět. Bohužel byla omezená možnost se sejít na pohřbu, což vedlo k bolestným situacím. To odezní a náš obor to trvale nezmění.

Vraťme se k pohřebnímu ústavu. Dnes je oproti 90. letům na třetině počtu pohřbů…

Na trhu je dvacítka soukromých firem. Ty jsou orientované na zisk, v některých oblastech je jim městská služba těžko konkurenceschopná. Využívají nejrůznější motivační praktiky vůči zdravotnickým zařízením, patologiím a sociálním službám, které si my nemůžeme dovolit.

Chcete tím říci, že soukromé firmy dávají nemocnicím úplatky za zemřelé?

Vůbec si trh nijak neidealizuji. Myslím si, že se hodně zkultivoval, ale tyto prakticky pořád přetrvávají. Firem je v Praze spousta a zisky jsou velké. Z minulosti známe případy, kdy některé vozily nebožtíky v Aviích po deseti do krematoria za Prahu kvůli levnějšímu zpopelnění, aniž by o tom pozůstalí věděli. Přes noc je spálili a ráno byly urny v Praze. Tohle žádní pozůstalí nechtějí a je jistota, že veřejná instituce to dělat nemůže. My nejsme závislí na tvorbě zisku.

Mění se nějak zásadněji trendy v pohřbívání?

Ve světě se například provádí hluboké zmrazení dusíkem, vibracemi se pak tělo rozbije na prach nebo kompostování. U nás je to sci-fi. Trend směřuje k udržitelnosti a zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí. Hlavně mladší generace chce pohřeb do země s rakví, která není lakovaná synteticky a nemá plastové ozdoby.

Nabízíte v tomto směru nějakou pohřební „specialitu“?

Na tento přístup navazuje Les vzpomínek, který jsme otevřeli v roce 2015 na Ďáblickém hřbitově jako inovativní pohřebiště inspirované trendy z Británie. Nová kultura rituálů je hodně v režii pozůstalých. Mohou si jej prožít tak, jak chtějí oni a jak by bylo blízké zemřelému.

Pohřbívá se v Praze ještě vůbec do země?

Praha je opravdu světový unikát, 96 % pohřbů jde žehem, v rámci ČR je to asi 85 %. To nemají nikde kromě Japonska a pár další asijských zemí.

Kde se tento trend vzal?

U nás má žeh kořeny v konci 19. století za Rakouska-Uherska, své příznivce našel v řadách intelektuálů. Hrál roli revolty proti církvi a monarchii, které ho neuznávaly. Někteří kremační nadšenci se nechávali zpopelnit v zahraniční. Jejich původní myšlenka byla, že pohřeb je hygienický, pokrokový a moderní. Až v roce 1920 přišel zákon o dvou větách, který říká, že pohřeb žehem jest povolen, což je mimochodem jeden z nejúčinnějších zákonů vůbec.

Dnes určitě není důvodem hygiena nebo postoj proti církvi, ta už ho mimochodem také uznává. Stal se z toho už zvyk a pragmatismus. Dnes se pohřební služby ani neptají, zda nechcete žeh. Uložení těla do země chtějí v Praze ale stále určité komunity, například Romové či duchovní.

Jsou v Praze ještě volná hrobová místa?

Původně periferní hřbitovy už místa nemají. V globálu je ale volných dost míst i díky kremacím. Lidé neprodlužují smlouvy, urnu mají doma nebo popel rozptýlí na louce. Na Olšanském hřbitově nemá nájemní smlouvu 40 % hrobů. Opuštěná jsou často místa po předválečné německé menšině.

Co vlastně obnáší práce ředitele pohřební a hřbitovní služby?

Do velké míry je naše práce podobná jako u správců parku, velkým tématem jsou stromy, kácení a údržba je složitější než v parku, provádí se stromolezeckou technikou. Během socialismu byly hřbitovy více na periferii, z náletových dřevin jsou dnes obrovské stromy, které nikdy neprošly zdravotním řezem. Ze 70 % je moje agenda provozní, musíme mít hřbitovy uklizené a v zimě schůdné. Řešíme i kriminalitu, vždy se kradlo. Zbytek jsou pohřby, výkopy a rozptyly.

Co vás k neobvyklému řemeslu přivedlo?

Byla to asi náhoda. Kdysi jsem jako brigádník hrabal na hřbitově listí. Později jsem potřeboval přivýdělek, tak jsem vzal práci v kanceláři technického úseku. A pak už to šlo spontánně samo. Od dětství jsem to rozhodně nechtěl.