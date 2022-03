„Určitě doporučuji spojení metrem přes centrum, to bude spolehlivější a konkurenceschopnější, budou to nabízet i vyhledávače tras,“ radí Jan Šurovský, technický ředitel dopravního podniku.

Omezení se dotkne tramvajových linek č. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 19 a 95. Ty budou jezdit po změněných trasách, z Palmovky na Ohradu budou moci cestující využít také náhradní autobusy X10 a v noci X95.

„Ta spojnice bude samozřejmě chybět, náhradní doprava nebude nic příjemného. Nemůžeme si dovolit ale hazard s kolapsem konstrukce, pod mostem vedou hlavní železniční tratě,“ řekl Šurovský.

Aby cestující nebyli odříznuti

Tramvajová trať Ohrada – Palmovka byla zprovozněna před téměř 32 lety, 22. listopadu 1990. V minulosti prošla několika běžnými opravami, naposledy v roce 2009. Za celou dobu ale nebyla zrekonstruována, stejně jako estakáda Krejcárek.

„Trať už je na hranici svého technického stavu. Rekonstrukci jsme připravili tak, aby proběhla před opravou Libeňského mostu, aby cestující z oblasti Palmovky nebyli odříznutí ze dvou směru zároveň,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Kromě mostu dojde i na úsek od zastávky Krejcárek ke křižovatce na Ohradu a spodní část od mostu dolů k Palmovce. Jistá omezení čekají i vlaky jezdící dole pod mostem, dojde ovšem jen k drobnějším omezením v noci po jeden týden během května od 22 hodin do 4:30 ráno, kdy budou na mostě montovány ochranné plošiny.

Původní kolejnice

Skutečný stav mostu ukáže až jeho diagnostika, špatné jsou ale především izolace. „Na začátku stavby jsme byli překvapeni, že tu je spousta repasí. Nebyli jsme za to rádi, protože je vždy jednodušší vyrobit nový výrobek. Tedy vyjma kolejnic, ty budou nové. Ale nakonec jsme za to rádi, protože nemusíme kupovat nový materiál, kterého by mohl být nedostatek vzhledem k tomu, že osmdesát procent železné rudy se vozí z Ukrajiny,“ přiblížil za zhotovitele Vlastimil Schovajsa, ředitel odštěpného závodu Čechy společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

„V průběhu válečného konfliktu dochází k tomu, že některé společnosti se pojišťují a píšou informativní dopisy s tím, že může dojít k omezení dodávek materiálu, u nás se tomu tak ale nestalo,“ ujistil Schovajsa.

Na části trati se nacházejí ještě původní kolejnice z konce 80. let typu 180S, které byly tehdy dovezené z Polska a původní trolejové sloupy. Skutečnou raritou se však v Praze stávají dřevěné pražce, kterých zde za betonové bude vyměněno na 1800 kusů. Kromě Krejcárku se poslední kusy dřeva nacházejí například ještě na přeložce Kbelské ulice mezi Vozovnou Hloubětín a Starý Hloubětín, ty však také půjdou brzy pryč, nedávno byly vyměněné například na přeložce pod Barrandovským mostem.