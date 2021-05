Zde slove od pradávna U Krále Brabantského, hlásá nápis na domě č.p. 15. Ono „od pradávna“ značí rok 1375, tradičně uváděný jako založení hospody, která funguje dodnes.

A kdo byl onen tajemný král, po němž je pojmenována? Jeho jméno zní Jan I. Brabantský. Prý to byl šlechetný a statečný muž, který podporoval pivovarnictví a samozřejmě si i sám rád přihnul.

Pro jistotu s sebou vodil kata

Do dějin se zapsal jako patron sládků a od jeho jména, respektive jeho latinské verze Jan Primus, je odvozen název Gambrinus. Vazbu má král i na Čechy, byl totiž prapradědečkem Karla IV. Už syn otce vlasti Václav IV. údajně rád chodil v přestrojení do krčmy pojmenované po svém předkovi, aby zde zapíjel žal z neutěšených poměrů v zemi. S sebou vodil i kata, který by hostinskému usekl hlavu, pokud se odvážil natočit králi podmírák.

Ačkoli má hospoda mimořádný středověký genius loci, samotný dům pochází až z poloviny 16. století, kdy byl znovu postaven krátce po ničivém požáru Malé Strany. Zatímco přízemí si zachovalo renesanční prvky, patra pocházejí až z 19. století. Jediným středověkým pozůstatkem jsou tak sklepy s valenou klenbou. A právě v relativně malém prostoru už stovky let svlažují hrdla štamgasti.

Hostinec má i svého ducha

Podle pověstí k nim kromě Václava IV. patřil kat Mydlář, Rudolf II. a jeho alchymisté, Wolfgang Amadeus Mozart, který sem zavítal při své poslední návštěvě Prahy roku 1791, Karel Čapek, dramatik Josef Topol, prezident Václav Havel, moderátor Vladimír Čech, ale především autor dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Ten zde neměl příliš dobrou pověst. Prý musel být neustále v centru pozornosti, a pokud se mu něco nelíbilo, nešel daleko pro ránu.

Hostinec, familiérně zvaný Brabant, dříve patřil k nejmenším, ale zároveň nejoblíbenějším v Praze. Může za to jeho dlouhá historie i povídačky, jejichž autorem byl legendární hostinský Klucker. Jemu zřejmě vděčíme i za historku o zavražděném hostinském Petráňovi, jehož přízrak se má kolem podniku potulovat ve dvě ráno o deštivých nocích.