Vlakem jezdí stále více lidí

Počet cestujících ve vlacích Pražské integrované dopravy nepřestává růst. Loni vlaky v rámci PID využívalo na území metropole v průměru 157 633 cestujících každý pracovní den, což je meziročně o 14 procent více. Nárůst je dán především tím, že se do systému nově zapojily rychlíky ve směrech Kolín a Beroun. Spoje na trasách do Kolína, Berouna a do Benešova využívá nejvíce cestujících.

Metropole chce novelizovat pravidla pouličního umění

Vedení Prahy plánuje novelizovat vyhlášku o pouličním umění, takzvaném buskingu. Aktuálně o něm jedná s městskými částmi. Regulovány by mohly být například aktivity lidí s obřími bublifuky nebo těch, kteří využívají nejrůznější převleky.

Praha revitalizuje Rokytku a upraví rybníky

Magistrát letos opraví rybníky V Mydlinkách, Lítožnice, Milíčovský rybník a nádrž v Bohnicích. Akce si vyžádá téměř 44 milionů korun. Rozšířit se má i koryto Rokytky pod Čihadly kvůli lepší ochraně při povodni. Investice musí ještě schválit zastupitelé.