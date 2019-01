Praha - Radnice páté městské části v Praze zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko - architektonické studie Motolského údolí. Ta se v první etapě bude zabývat lokalitou Plzeňská - Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Druhá etapa bude řešit území navazující, a to od Buďánek po Bucharovu.

Praha 5 otevírá další participační jednání, tentokrát se týká Motolského údolí. | Foto: www.praha5.cz

Při zpracování bude kladen důraz na zapojení veřejnosti, proto se budou zjišťovat názory občanů. Už na duben je k první etapě připravena řada akcí, zahrnující dotazníky, urbanistické vycházky i plánovací setkání.

Tunel Mrázovka čekají uzavírkyV pondělí 4. dubna v noci se poprvé tunel Mrázovka uzavře. Uzavírka bude od 23 do 5 hodin, a to až do úterý 12. dubna. Důvodem je pravidelná údržba a mytí tunelu. Práce se uskuteční ve dvou etapách. Do pátku 8. dubna bude v noci uzavřena západní tunelová trouba, směr Zlíchov. Od soboty 9. se pak uzavře východní tunelová trouba, směr Smíchov. Provoz tedy zůstane vždy v jednom směru zachován.

Ocenění dostali za záchranu životaNěkolik příslušníků Integrovaného záchranného systému hlavního města bylo v minulém týdnu oceněno na úřadě Prahy 7. Šest strážníků městské policie a dva hasiči byli vyznamenáni za záchranu životů. Ke dvěma dramatickým událostem došlo 11. února. V brzkých ranních hodinách nejprve strážníci a hasiči spolupracovali při obtížné záchraně dvou zraněných osob v proudu Vltavy pod Hlávkovým mostem. Později téhož dne jiní strážníci při hlídce našli muže, který zkolaboval v Letenských sadech. Projevili profesionalit u a duchapřítomnost a muži v bezvědomí poskytli první pomoc do příjezdu záchranné služby.

Stránky desítky uspěly v soutěžiWebové stránky desítky se umístily na třetím místě v krajském kole letošního ročníku soutěže Zlatý erb, která hodnotí internetové prezentace měst a obcí. Místa před ní obsadily Praha 12 a Praha 8. „Nedávno jsme naše webové stránky zásadně změnili. Kromě čistějšího designu jsme také celý web chtěli zjednodušit. Došlo tak k odklonu od koncepce zpravodajského serveru k serveru orientovanému primárně na služby pro občany," vysvětlil tajemník úřadu Martin Slavík. Změny webu ocenil a i porota, složená z IT odborníků, zástupů magistrátu i veřejnosti.„Nový design je výraznější a přívětivější," pochválila zpracování porotkyně Renata Tomanová.

Herci Adamírovi by bylo devadesátJiří Adamíra, herec podmanivého hlasu, jehož projev často provázel i sarkasmus, se narodil před 90 lety. Největší část svého profesního života strávil v někdejším Realistickém divadle odkud v roce 1990 přešel do Národního divadla. Nejvýraznější filmové role dostal ve snímcích …a pátý jezdec je Strach, v Božské Emě či v Konci starých časů. Byl životním partnerem herečky Hany Maciuchové, zemřel 14. srpna 1993 v Praze.

Prezident opět navštíví krajV dubnu navštíví prezident Miloš Zeman Středočeský kraj. Do regionu přijede od pondělí 18. dubna do středy 20. dubna. Podrobný program prezidentovy třetí oficiální návštěvy středních Čech zatím není známý. Jisté ale je, že se podívá do Berouna. Kromě třídenní cesty má prezident ve čtvrtek 28. dubna v plánu také návštěvu Farmy Čapí hnízdo na Benešovsku, kvůli níž čelí kritice vicepremiér Andrej Babiš „Prezident se na tuto návštěvu velmi těší, už proto, že se chystá účast dětí z Klokánků," řekl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Z dalších středočeských okresů prezidentovi zbývá navštívit už jenom zmiňované Berounsko, Benešovsko a pak také Mělnicko nebo Praha-západ.

V Čelákovicích plánují koncertV pátek 8. dubna se odehraje v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích Requiem solemne c moll od čelákovického skladatele Jana Zacha (1713 - 1773). Nastudoval ho hudební soubor Musica Florea, který se specializuje na autentickou interpretaci staré hudby. Zádušní mši zkomponoval Zach během svého pobytu v Praze v době vrcholného baroka. Koncert připomíná hudební tradici města Čelákovic a pořádá ho Spolek pro varhanní hudbu.

Břežany se dočkají nových chodníkůV těchto dnech začíná výstavba chodníků v ulici Pražská a K Hodkovicům v obci Dolní Břežany na Praze-západ. Rovněž by mělo dojít k osazení nového osvětlení podél nových chodníků a také v ulici Mladých. Celkem vyjdou práce na 2,4 milionu korun, z čehož 1,5 milionu získala obec jako dotaci od státu. Vše by mělo být hotové do konce letošního srpna. Dolní Břežany mají celkem 3800 obyvatel. V minulém století byla obec zanedbána, v novém tisíciletí se ji však daří měnit svůj vzhled k lepšímu.

Výzkumné instituce si rozdělí milionyMezi 41 firem a vědecko-výzkumných institucí ve středních Čechách se rozdělí pět milionů. Efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek. Tyto a dalších třicet osm projektů bylo na konci minulého týdne vybráno mezi příjemce, které finančně podpoří kraj. Celkem se o podporu přihlásilo 78 společností, které splnily podmínky. Cílem akce je pomoci firmám s inovačními aktivitami, a tím i posílení jejich konkurenceschopnosti.

Dobrá zpráva pro PražanyDřeviny ve Stromovce procházejí od začátku dubna zásahy lesníků. Dojde k jejich prořezání a ošetření. Stromy tak budou bezpečnější a nebude hrozit pád starých větví na návštěvníky parku. První etapa probíhá v současnosti kolem planetária.

Číslo dne: 15Na 15 milionů korun vyjde Prahu expozice o Karlu IV., která vznikne v Domě U Zlatého prstenu v centru města. Částku schválila městská rada. Výstava k 700. výročí narození krále českého a císaře římského by se měla otevřít v listopadu. Celkově město na oslavy vyčlenilo 26 milionů korun. Více se dočtete ZDE.