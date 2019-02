KRÁTCE: Začínají masopustní slavnosti

Praha - Masopustní slavnosti Carnevale Praha 2016 v pátek začaly v centru metropole a to už podesáté. V sobotu byl masopust v Praze oficiálně zahájen sletem masek. Král Carnevalu s karnevalovou družinou vstoupí tradičně do města, převezme od zástupců města symbolickou vládu nad městem a zahájí masopustní oslavy v Praze. Karnevalové veselí potrvá až do tučného úterý 9. února.

Václavku rozezní tradiční masopust

Masky, hudba, slavnostní průvod. Obyvatelé devítky se i letos mohou těšit na oblíbený Střížkovský masopust. Tématem tohoto ročníku se staly staročeské tradice. „Přijďte všichni, vstup povolen i v celoročních maskách," lákají na svých stránkách organizátoři akce ze Spolku za veselejší Střížkov. Chybět nebudou dobové atrakce, živá zvířata, ani občerstvení. Akce se uskuteční příští sobotu 6. února ve střížkovském parku Václavka od jedné hodiny odpoledne. Suchý a Šlitr budou mít výstavuVe středu od pěti hodin se v Galerii Hollar koná vernisáž výstavy, která představí výtvarnou tvorbu legendární autorské dvojice Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Jiří Suchý divákům představí hlavně své grafické dílo z poslední doby, Šlitrovu tvorbu reprezentují kresby z šedesátých let. Do Modřan přijedou zahraniční studentiDruhý únorový týden přijede na Základní školu K Dolům na dvanácté městské části sedm vysokoškolských stážistů. Stejně jako loni představí v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pocházejí. Studenti přijedou z Kanady, Běloruska, Gruzie, Turecka, Jordánska nebo Číny. Oficiální zahájení se koná v pondělí 8. února. Studenti se představí od pěti hodin. Fanoušci fantasy okupují Jižní MěstoAž do neděle se na Jižním Městě koná dvacátý ročník festivalu popkultury s rozmanitou zábavou pro hráče a fanoušky PragoFFest. Určený je pro všechny, kteří mají rádi sci-fi, vědu, komiksy, filmy a seriály. Hlavními tématy setkání nebo besed bude Star Trek nebo anglické seriály, jako Červený trpaslík nebo Doctor Who. Oblíbené jsou také Hvězdné války, Hra o trůny nebo Harry Potter. Na své si přijdou i hráči počítačových her, kolem kterých se vytváří i vlastní komunity a kultury. Paralelně na na festivalu poběží i dvacet programů najednou. Výstava představuje komunitní bydleníNovodobý fenomén takzvaného cohousingu představuje výstava Komunitní bydlení Libeň. Od tohoto týdne do 18. března se zde představí práce studentů z atelieru katedry architektury ČVUT. Jejich úkolem bylo zpracovat komunitní bydlení v prolukách osmé městské části u zastávky U Kříže. „Jejich zpracování nabízí pohled na využití nezastavěných městských ploch originálním a přitom velmi funkčním způsobem," zhodnotila studentské práce mluvčí osmičky Anna Patočková. Cílem komunitního bydlení je vybudovat dobré sousedské vztahy, kdy lidé sdílí společné prostory, například kuchyně, zahrady, nebo dílny. „Stavby budované s tímto záměrem se prosazují zejména v západní Evropě od 70. let 20. století a jejich obliba stále roste," uvedl radní Radomír Nepil, který na výstavou převzal záštitu. Dobrá zpráva pro PražanyOrganizace Pražské matky za podpory hlavního města vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy určený základním a středním školám. Cílem programu, který v Praze funguje už přes deset let, je v přihlášených lokalitách zabezpečit a zpříjemnit pěší přístup ke škole, motivovat žáky i rodiče k chůzi či jízdě na kole při cestách do školy a učit je bezpečnému a ohleduplnému pohybu po městě. Číslo dne: 600Téměř 600 Pražanů požádalo od začátku roku o registrační značku na přání. Je to nejvíce v republice, druhé Brno zaznamenalo 200 žádostí. Celkem možnosti využilo během prvního měsíce přes 2 500 lidí, z toho přes 300 zájemců si o značku na přání zažádalo pro svůj motocykl.

