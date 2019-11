Lávka u Metodějovy je uzavřena

Chodov - Kvůli bezpečnosti chodců uzavřela Technická správa komunikací lávku přes Opatovskou ulici u autobusové zastávky Metodějova. Rozhodla se tak na základě provedených šetření. O uzavření lávky informovala radnice Prahy 11. Ta také zjišťuje, zda je možné na místě zřídit náhradní bezbariérový přechod ulice.

Park bude otevřen i v zimě

Žižkov - Rajská zahrada zůstane letos poprvé otevřena přes zimu. Od prosince do února jej mohou lidé navštívit od 10 do 17 hodin. Výjimkou budou dny, kdy by kvůli nepříznivému počasí mohla být ohrožena jejich bezpečnost. Praha 3 zároveň upozorňuje, že údržba cest bude v zimě omezena.

Obyvatelé dohlédnou na zakázky

Vršovice - Zapojit občany do hodnocení výběrových řízení chce Praha 10. Vytvoří proto registr zájemců, z něhož bude zástupce do komisí losovat. Ti se pak zúčastní všech jejích jednání i rozhodování o tom, komu bude zakázka přidělena. Lidé s trvalým bydlištěm v Praze 10 se mohou přihlásit do 28. listopadu. Formuláře dostanou v infocentru radnice, na poliklinice v Malešicích, v elektronické verzi jsou dostupné na webu městské části.

U Sluncové bude uzavřena

Karlín - Opravou dešťové kanalizace začne kompletní rekonstrukce ulice U Sluncové. Stavební práce budou zahájeny 12. listopadu a potrvají do 15. prosince. Pak budou přerušeny až do jara. Celkové dokončení je naplánováno na září příštího roku. Stavebníci mezitím provedou kompletní rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích stání i nejbližší zeleně. Práce budou kvůli nutným dopravním uzavírkám probíhat po etapách.

Jednodušší výjezd z Hutí

Kyje - Křižovatku ulic Za Černým mostem a Cíglerova nahradil malý kruhový objezd. Díky němu bude výjezd ze sídliště Hutě jednodušší. Řidiči dosud museli dávat přednost vozidlům na frekventované Cíglerově. Zpoždění kvůli tomu nabíraly i autobusy linek 201 a 396, což by se už nemělo stávat.