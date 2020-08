O sporném mostu se povede debata

Stavět se začne nejdříve za pět let, ale už teď vyvolává mezi Pražany ostrý spor. Řeč je o plánované spojnici Karlína a Holešovic. Jádrem úrazu je místo, kde bude Rohanský most stát. Zvažované jsou dvě varianty. Podle první propojí ulice Komunardů a Thámovu. Druhá počítá s jeho posunutí dále po proudu Vltavy k ulicím Jateční a Urxova. Městská část Prahy 7 se proto rozhodla uspořádat k aktuálnímu vývoji ohledně Rohanského mostu veřejné setkání. V úterý 8. září 2020 proběhne komentovaná procházka po lokalitách zvažovaného umístění, následovat bude prezentace zpracovaných studií a veřejná debata.

V klidové zóně se bude možné i nasnídat

V prvním srpnovém týdnu se v rámci projektu Pražské židle a plácky dočasně z prostoru před prodejnou Albert na Malvazinkách stane odpočinková zóna. Proměna se uskuteční ve spolupráci IPR Praha, městské části Praha 5 a Magistrátu hl. města Prahy. Z plácku se stane prostor k setkávání a odpočinku. Bude otevřený všem obyvatelům, kteří si potřebují dojít či dojet nakoupit do místní prodejny i všem, kteří jen tak chodí kolem. Zájemci se budou moci posadit a u stolku třeba sníst snídani, či svačinu nebo prostě počkat na přátele.

Hurá do běžně nepřístupných budov

Program festivalu Open House Praha se uskuteční v náhradním termínu od 1. do 6. září. O víkendu otevře zdarma 73 budov a prostorů. Nově se zájemci budou moci letos podívat kupříkladu do bývalého drážního hostince na Žižkově Nová Krenovka. Doprovodný program nabídne komentované procházky a debaty o městské architektuře.

Odpoledne plné hudby

Festival Setkání kultur, který měl v Praze 14 proběhnout na jaře, ale kvůli koronaviru byl odložen, se přeci jen uskuteční. Na odpoledne plné hudby se lidé mohou těšit 8. srpna. Akce proběhne v kyjském kulturním domě.