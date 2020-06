Školky budou fungovat i v červenci

Černý Most - Až na dvě výjimky budou všechny mateřské školy Prahy 14 otevřené mimořádně i v červenci. Konkrétně v termínu od 7. do 31. července. Původně se měly vybrané školky střídat po celé letní prázdniny, od tohoto konceptu ředitelé kvůli koronavirové krizi ustoupili. Uzavřena bude MŠ Šebelova a MŠ Chvaletická. Děti z těchto dvou mateřinek, jejichž rodiče budou o letní docházku stát, si rozdělí ostatní zařízení.

Trojka nabízí lidem kompostéry

Žižkov - Prvních pět kompostérů by chtěla do svých ulic rozmístit radnice Prahy 3. Hledá dobrovolníky, kteří by měli o třídění bioodpadu a kompostování zájem. Úřad předem vytipoval místa, kde by kompostéry mohly stát. Jde o sídliště Jarov, Pod Lipami a Chmelnice, Vrch sv. Kříže a vnitroblok Radhošťská. Lidé z okolí, kteří se chtějí zapojit, se mohou hlásit do 30. června. Stejně tak mohou do tohoto data dát lepší tip na umístění kompostéru.

Dopravní hřiště otevře na omezenou dobu

Nusle - Dopravní hřiště v areálu ZŠ Plamínkové může nyní využívat i veřejnost. V pracovní dny je otevřené od 16 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19. Vedle hřiště je nově umístěna mobilní toaleta s možností mytí rukou a dezinfekce. Hřiště je zatím v provozu jen po omezenou dobu, aby bylo možné dodržet všechny hygienické požadavky.

Odstávka vody uzavře úřad

Horní Měcholupy - Radnice Prahy 15 v Boloňské ulici bude po celý den 23. června uzavřena. Důvodem je odstávka vody, která potrvá až do noci na 24. června. Úterý sice není úřední den, ale v provozu bývá například oddělení dokladů a Czechpoint.

Pětka přispěje na letní tábory

Smíchov - Tisíc korun pro každé dítě mohou získat obyvatelé Prahy 5. Jde o příspěvek na městský či pobytový letní tábor. Radnice tímto způsobem rozdá dohromady dva miliony korun. Podmínkou je pouze trvalé bydliště v Praze 5. Zájemci mohou podávat žádosti přes web www.aktivnimesto.cz do 26. srpna, nebo do vyčerpání dvoumilionové částky.