"Projekt počítá také s rozšířením počtu bytů z 10 na 15. Budou tu byty podporovaného bydlení, služební byty pro učitele, hasiče či policisty i byty zvláštního určení pro lidi se zdravotním postižením,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Lidé rozhodnou o dobíjecích stanicích

Nové dobíjecí stanice pro elektromobily by ráda zřídila radnice Prahy 10. Občané se mohou v anketě vyjádřit, kde by měly být umístěny. Sdělit svůj názor mohou přes aplikaci mobilní rozhlas až do 30. října.

Hlasování o sousedských projektech

Celkem 15 milionů korun vyčlenilo vedení Prahy 5 na projekty, které navrhli občané. Ještě týden je možné hlasovat o tom, které se dočkají realizace, a které zůstanou jen na papíře. Každý může rozdat pět plusových a dva minusové hlasy. Uskutečněny mohou být jen ty návrhy, které získají alespoň 70 procent plusových hlasů. Odkaz na elektronický hlasovací formulář je uveden na webu páté městské části.