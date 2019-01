Praha - Třetí ročník amatérského festivalu domácího jídla Home Food Festival se koná v Radotíně v neděli od 12 hodin v areálu Beach Arény Radotín.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Účastníci si pochutnají na samose, klobáskách s hubníkem, španělských ptáčcích, paštice, leču, dýňové polévce, kaldounu z kachny, pomazánce z cizrny a tofu, nejrůznějších dortíčcích, moravských koláčcích nebo domácím ořechovém likéru. Vstupné na akci není žádné.

Vodáci v Troji si polepšíHlavní město vykoupí pozemek u Trojského jezu nedaleko vodáckého kanálu. Za parcely s budovou zaplatí soukromému vlastníkovi asi 20 milionů korun. Na 11 hektarech Praha vytvoří oddychovou a rekreační zónu, vznikne také zázemí pro sportovce včetně nového vodního kanálu. Chybět nebude lanové centrum, hřiště pro děti, venkovní posilovna a hřiště pro míčové sporty. Kdy práce začnou, zatím není jasné.

Burianovy obrazy nabízí LibeňPutovní výstava malíře Zdeňka Buriana je k vidění v Libeňském zámku do 9. října. Návštěvníkům nabídne reprodukce ilustrací ke knihám Eduarda Štorcha Lovci mamutů, Bronzový poklad, U veliké řeky, či Zlomený meč. Výstava vznikla ve spolupráci s Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví. Jedinečná atmosféra dobrodružství je pro návštěvníky zdarma.

Ženy ocení čajové dýchánkyČaj o sedmé je název akcí pro ženy, které mají rády společnost dalších žen. Vždy poslední čtvrtek v měsíci mohou ženy přijít do Galerie 1 ve Štěpánské ulici na Čaj o sedmé, setkat se s dámami z první městské čtvrti a dopřát si u toho výborný čaj. Po množství akcí pro děti, rodiče s dětmi nebo seniory tak konečně vzniká i společenská aktivita pouze pro ženy, které ji jistě ocení, láká Praha 1 na Facebooku.

Kam za kulturou

Nový projekt CubeLaterna magika chystá novou inscenaci, která vychází z programové řady LaternaLAB laboratoře určené k výzkumu možností, jaké Laterna magika jako druh divadla nabízí. Tvůrci tak dostávají prostor vyzkoušet nové postupy i kombinace . Pod názvem Cube zde vzniká taneční projekt, který bude v sezoně 2016/2017 třikrát uveden. První předvedení chystá Laterna magika na 1. září. V inscenace se propojí choreografie, hudba a scénografie spočívající především v kombinaci projekcí a mappingu.

Rozhýbaná PrahaNevyužívané radniční domy v centru Prahy obsadí na podzim už 21. ročník festivalu 4+4 Dny v pohybu. Koná se od 30. září do 8. října a přiveze jako vždy velké množství zahraničních divadelních a tanečních představení, jež uvidíme mj. v Divadle Archa a divadle Ponec.

Snímky módní autorkyObecně prospěšná společnost Elpida se usilovně snaží pomáhat seniorům. Na začátku tohoto týdne zahájila na Náplavce Rašínova nábřeží 4. ročník přehlídky Old's Cool, který je opět koncipovaný jako oslava Mezinárodního dne seniorů. V rámci festivalu byla zahájena výstava fotografií známé módní fotografky Bet Orten s názvem Slow Up.

Dusilová a BarwickAmerická hudebnice Julianna Barwick bude hostem prvních poprázdninových Music Infinity. Do Paláce Akropolis přiveze 1. září svoji delikátní snovou hudbu na pomezí ambientu, new age a intimního folku. V Praze představí Barwick svůj aktuální opus Will. První část večera bude patřit sólovému projektu zpěvačky Lenky Dusilové.

