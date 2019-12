Radotínská ulice bude částečně uzavřena

Kvůli stavbě návěstní lávky bude od 3. do 17. prosince částečně uzavřen asi stometrový úsek Radotínské ulice od křižovatky s Dostihovou. Ve směru z centra Prahy zůstane silnice průjezdná jedním pruhem, ve směru do centra je vytyčena objížďka ulicemi Vrážská, Přeštínská, Výpadová a Strakonická. Autobusy budou ulicí jezdit oběma směry.

Na Krejcárku se bude kácet

V soukromém lesoparku na Krejcárku půjde k zemi více než sto stromů. Jde o dřeviny napadené chorobami nebo odumřelé. Převážně jsou to modříny a borovice. Pokud by nebyly pokáceny, budou se škůdci šířit dál. Místo by navíc nebylo bezpečné pro návštěvníky. Rozsah kácení byl konzultován odborem ochrany životního prostředí Prahy 3.

Na nástrahy internetu upozorní projekt Prahy 5

O nebezpečí, které dětem hrozí v prostředí digitálního světa, má informovat projekt Prahy 5 S nadhledem na síti. Děti budou poučeny o kyberšikaně, zneužívání osobních údajů, existenci falešných profilů a identit a dalších nástrahách. Vzdělávací seriál bude spuštěn v lednu, s materiály budou pracovat jednotlivé školy, děti čekají i besedy a promítání dokumentů.