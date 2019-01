Obyvatelé Prahy 5 si přejí mít bezpečnější přechod a chodník v ulici Svornosti. Rozhodli tak v rámci participativního rozpočtu, v němž si sami zvolí, za co utratí radnice peníze. Na frekventované komunikaci bude umístěn radar a podél chodníku mechanické zábrany proti nárazu vozidel.

Startují zápisy do počítačových kurzů

Oblíbené kurzy práce s počítačem se budou v Praze 7 konat i letos, a to od února do května. Zápis je naplánován na 18. ledna. Zájemci se musí osobně dostavit do centra Přístav v Jankovcově ulici v době od 8.30 do 12.30. Senioři starší 65 let ze sedmé městské části mají účast zdarma.

Bruslit lze i po svátcích

Provoz na veřejných kluzištích v Praze 8 pokračuje až do února. Děti i dospělí se mohou svézt na třech ledových plochách: v Karlínských kasárnách, na koupališti Ládví a v Bohnicích na hřišti u ZŠ Glowackého. Ve všední dny se bruslí od 13 do 19 hodin, o víkendu už od 9 hodin.

Poradna mění otevírací dobu a místo

Bezplatná právní poradna bude opět v provozu od příští středy 9. ledna. Změní ale své působiště. Nově totiž bude pro občany sloužit ve čtvrtém patře v místnosti číslo 419 v budově úřadu městské části, v ulici Bratří Venclíku 1073. Nově se také změní otevírací doba bezplatné poradny v KC Kardašovská, a to každý čtvrtek od 13 do 18 hodin.