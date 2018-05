KRÁTCE: V Troji nasadí větší přívoz, uveze sto lidí

Na místě loni zřícené lávky mezi Císařským ostrovem a Trojou bude od začátku června pendlovat větší plavidlo. Prahu vyjde tato změna do konce roku na tři a půl milionu korun. Dosavadní přívoz s kapacitou 28 lidí nahradí loď pro rovnou stovku osob, navíc s pohodlnějším přístupem.

Město chce tímto opatřením během letní špičky omezit fronty u přívozu, v nichž lidé čekali až 20 minut. Trojská lávka pro pěší se zřítila loni na začátku prosince. Před koncem roku tam začal fungovat přívoz jako náhrada do výstavby nové lávky.

Praha hospodařila s přebytkem Praha loni hospodařila s přebytkem téměř sedm a půl miliardy korun. Zatímco příjmy překročily loňský cíl díky vyššímu výběru daní i vyššími transfery ze státního rozpočtu, peníze připravené na útratu se metropoli podařilo utratit jen z asi 82 procent. Nejslabší bylo tradičně čerpání prostředků na investice, které využil magistrát jen ze dvou třetin a městské části dokonce jen z necelých 39 procent.

Tramvaj pojede Počernickou Víc než dvacet let plánovaná tramvajová trať v Počernické ulici by měla být vybudovaná do konce roku 2022. Výstavbu téměř dva a půl kilometru dlouhé trati se šesti stanicemi mezi východním koncem Vinohradské třídy a Malešicemi schválili pražští radní. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) se podařilo projekt „odblokovat“ stlačením předpokládaných nákladů pod jednu miliardu korun. „Zhruba třetina z těch peněz padne na nutný překlad vodovodních přivaděčů,“ dodal Dolínek. Magistrát počítá s využitím fondů EU pro stavbu nové trati.