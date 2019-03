Název po čihošťském faráři navrhla magistrátní místopisná komise ve spolupráci s městskou částí s přihlédnutím k 70. výročí této tragické události. Od Toufarovi smrti, jehož umučili komunisté, 25. února uplynulo 69 let. V Praze 4 bude nově ulice pojmenovaná po Heleně Kočvarové, zakladatelce nadace na podporu potřebných, z jejíž pozůstalosti bylo financováno vybudování paliativního centra Cesta domů. Nová ulice na Zličíně bude nově Želetická. Další čtyři ulice budou kvůli nové výstavbě prodlouženy, je to ulice U Řepory v Řeporyjích a ulice Horkého, Pacholíkova a Na Komořsku v Modřanech.

Pošta se stěhuje do obchodního centra Krakov

Pobočka České pošty v Lodžské bude fungovat už jenom do 29. března. Od dubna bude přesunuta do obchodního centra Krakov v téže ulici. Zároveň dojde ke změně pracovní doby. Ve všední dny bude místo od 8 do 19 hodin fungovat od 9 do 20. Nově bude také otevřena i v neděli, a to od 9 do 14 hodin.