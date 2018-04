KRÁTCE: V Praze 10 byla vysázena lipová alej

Celkem 24 lip srdčitých tvoří ve Strašnicích novou alej. Vznikla v blízkosti kruhového objezdu u silnice V Olšinách. Vedení desítky stromy vysadilo u příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa.

Sázení Aleje republiky v Praze 10.Foto: Praha 10

Výsadba byla zároveň součástí projektu „strom za narozené dítě“. „Již několik let Praha 10 sází stromy za narozené děti. Letošní jarní výsadbu jsme spojili se stoletými narozeninami republiky a ve Strašnicích tak vznikla nová alej,“ říká starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD).

Den Země se bude v Praze slavit na čtrnácti místech Celkem na čtrnácti místech v hlavním městě budou mít Pražané možnost oslavit Den Země. Akce s ekologickou tematikou v metropoli probíhají až do prvního květnového pátku. O nadcházejícím víkendu mohou lidé vyrazit před oboru Hvězda v Praze 6, kde je bude čekat tradiční jarmark, divadélko pro nejmenší, a připraveny pro ně budou volné vstupenky do botanické zahrady. Pokud je pro vás Vypich daleko, oslavy Dne Země se budou v neděli odpoledne konat také v samém centru města, a to na Kampě. Na programu je Science Show IQLandie, novinky ze Stanice přírodovědců či Studentského mysliveckého spolku.

Praha dá peníze na obědy Děti ve vážné sociální nouzi budou moci získat obědy zdarma. Hlavní město se zapojí do projektu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. „Evidujeme žádosti o dotaci od 73 partnerských škol,“ vyčíslila Irena Ropková, radní pro školství. Do projektu půjde celkem 6,2 milionu korun.