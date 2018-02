KRÁTCE: V ekocentru se narodila jehňata

Do ekocentra Prales Lesů hlavního města Prahy už definitivně přišlo jaro. Na konci týdne se tu totiž narodila dvě jehňata. Světlejší samička dostala jméno Sněhulka, její tmavší sestra se jmenuje Čertice.

Matka Pepina, která je ovce merino, přišla do vznikajícího centra z Klánovic koncem září 2016. Veřejnost může mláďata navštívit každý všední den a od 17. března i v sobotu.

Osmička rozšíří školu na Lyčkově náměstí

Radní Prahy 8 schválili vyrovnaný rozpočet pro letošní rok. Počítá s výdaji ve výši téměř 1,9 miliardy korun. To je o zhruba 200 milionů méně než loni. Rekordní je podle radnice krytí investic z dotací, ať už od EU, města nebo jiných zdrojů. Hlavními projekty pro letošní rok jsou rozšíření základní školy Lyčkovo náměstí v Karlíně a zejména dokončení stavby centra Nová Palmovka. Tam by se měl koncem roku přemístit úřad městské části se třemi stovkami zaměstnanců. Současně se Praha 8 pustí do zvelebení okolí Nové Palmovky i celé křižovatky. Peníze půjdou i na starost o městskou zeleň. Dokončená má být například revitalizace Thomayerových sadů.

Českobrodskou ulici čeká oprava

Technická správa komunikací zahájí 5. března práce na opravách Českobrodské ulice. Výstavba v úseku mezi ulicí Ke Třem mostům a Na Vydrholci by měla skončit až na konci června. V rámci prací se chystá i oprava tří mostních objektů, a to přes Říčanský potok, přes Rokytku a Mlýnskou strouhu. Ulice se úplně uzavře, průjezd bude možný pouze pro MHD a rezidentům na povolenku. Objížďka povede po provizorní komunikaci.