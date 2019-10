KRÁTCE: V babyboxu našli děvče, dostalo jméno Zuzana

V hloubětínském babyboxu byla ve středu ve čtvrt na sedm večer odložena několikaměsíční holčička. Byla čistě oblečena do modrých tepláků a červeného svetříku a dostala jméno Zuzana. Pražskému deníku to řekl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Podle něj je nemluvně v dobrém zdravotním stavu. Dívka je sedmnáctým letošním dítětem odloženým do babyboxu a celkově 111. holčičkou, chlapců je 86. Do babyboxu v hloubětínském zámečku bylo za čtrnáct let odloženo osmadvacet nemluvňat.

BabyBox. | Foto: DENÍK/ Michal Hrabal