Právě odtamtud totiž pochází semena, jež Pražské vodovody a kanalizace (PVK) použily pro zatravnění tohoto rozlehlého prostoru. Kromě toho, že místo nyní hezky vypadá, přitahuje i drobná zvířata. Za květinami míří značné množství druhů hmyzu a za ním se zase slétají ptáci.

Praha 7 vyhlásila klimatickou nouzi

Radnice Prahy 7 přestane používat jednorázové plasty, úřad změní způsob hospodaření s odpadem, vysadí v ulicích nové stromy nebo nakoupí ekologická auta. Zároveň bude u developerských projektů vyžadovat využití tzv. zelených střech a změní hospodaření s vodou. Rozhodli o tom radní městské části, kteří zároveň na území Prahy 7 vyhlásili stav klimatické nouze. Svým rozhodnutím tak reagovali na nedávné výzvy vědců či studentů, kteří v řadě zemí apelovali na demonstracích na vlády daných zemí, aby začaly řešit problémy klimatických změn.

Po uměleckém šéfovi odstoupila i ředitelka opery

Jen jeden den po odstoupení uměleckého ředitele Opery Národního divadla Petra Kofroně rezignovala podle webu Českého rozhlasu i šéfka Opery ND a Státní opery Silvia Hroncová. Obě rezignace padly poté, co se objevil otevřený dopis zaměstnanců a umělců Národního divadla, ve kterém vyzývají k zodpovězení otázek týkajících se dalšího směřování opery ředitele Národního divadla Jana Buriana. Podle 339 osobností panuje nejistota právě kvůli nástupu Nora Per Boye Hansena na místo, z něhož Kofroň předčasně odešel.