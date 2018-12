Pražští zastupitelé schválili stavbu nové lávky mezi Trojou a Císařským ostrovem. Konstrukce, která nahradí zřícený mostek, je navržena jako nesymetrická o šesti polích. Šířka lávky bude čtyři metry, pochozí část mostovky bude dřevěná.

Na výběr dodavatele proběhne výběrové řízení, odhadovaná cena díla převyšuje 90 milionů korun. Lávka by měla být otevřena na jaře 2020.

Vítkov se dočká promenády i amfiteátru

Magistrát plánuje úpravu Vítkova, vzniknout by tu měly promenáda, kavárna i amfiteátr. Úpravy jsou rozvrženy na deset let a postupně zahrnou celý vrch. „Bude se jednat o postupnou obnovu zeleně a porostu svahů,“ řekl mluvčí městského Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha. Během prací by měla být zlepšena síť schodišť a cest a také obnoveny inženýrské sítě a osvětlení.

Skauti přivezou světloSkauti přivezou v neděli 16. prosince do Prahy Betlémské světlo. Najdete ho u sv. Víta v 10 hodin, kde bude předáno i primátorovi města. Světlo budou skauti rozdávat mimo jiné u kostela sv. Jiří v Hloubětíně 18. a 20. prosince od 17 do 19 h, na trzích na Kubánském náměstí 22. prosince od 13 do 17 h nebo v Písecké bráně 23. prosince od 15 do 18 h. Na Štědrý den budou skauti rozdávat Betlémské světlo od 9 do 16 h v kostele Milíče z Kroměříže na Chodově.