Praha - Už od roku 2009 podporuje vedení žižkovské radnice zapsání unikátního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad od slovinského architekta Jože Plečnika na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ministerstva kultury Česka a Slovinska plánují do konce roku dokončit nominační dokumentaci, kostel by se tak ucházel o nominaci spolu s dalšími Plečnikovými díly v Lublani.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. | Foto: archiv VLP

Architektonické dílo, které má od roku 2010 statut národní kulturní památky, bylo vystavěno v letech 1928 až 1932.

Stát prodává areál v centruÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje prodej administrativně-komerčního areálu budov na náměstí Republiky a rohu Hybernské ulice v Praze, dražit chce v druhé polovině roku. O prodeji rozhodla na začátku letošního dubna česká vláda. Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského je cena nemovitosti odhadována zhruba na 750 milionů korun. „V průběhu letních prázdnin by se měl z areálu na náměstí Republiky přestěhovat na jinou adresu i jeho poslední uživatel. Nemovitosti se tak stanou pro stát a výkon veřejné správy nepotřebné," uvedl v pondělí mluvčí úřadu Pavel Hortig.

Konference se zaměří na problémy seniorůV budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí se ve čtvrtek 4. června uskuteční konference s názvem Stáří spojuje. Akce, která proběhne ve velkém zasedacím sále od devíti dopoledne do půl páté odpoledne, se zaměří na témata aktuální pro současné seniory a obecně na problematiku stáří z hlediska psychologie, městského rozvoje, sociální politiky či zdravotní péče. Na konferenci v rámci pěti bloků vystoupí řada hostů, mezi jinými například pražská radní za sociální demokracii Irena Ropková či architekta a urbanistka Pavla Melková. Konferenci spolupořádá hlavní město Praha a Gerontologický institut, pro účast je nutná registrace.

Piknik na konec školního rokuZákladní škola Mikoláše Alše v pražském Suchdole uspořádá pro rodiče, přátele školy i samotné žáky zahradní piknik k ukončení školního roku. Akce se uskuteční za každého počasí na školní zahradě ve čtvrtek 18. června od 16.30 hodin. Na programu bude vystoupení žáků z prvních tříd, přivítání budoucích prvňáčků, ale i rozloučení s deváťáky. Zazpívá pěvecký sbor Mikeš a nebude chybět ani občerstvení. Organizátoři slibují účastníkům také překvapení a nakonec diskotéku.

Ulici na Letné čeká kompletní opravaKlidná ulice U letenské vodárny poblíž Letenských sadů je známá vzrostlou zelení a drobnými dvorky. Jenže dojem v současnosti kazí rozbitý povrch, neuspořádaná zeleň a opotřebovaný mobiliář. Městská část se proto rozhodla ulici rekonstruovat a svůj návrh představí veřejnosti 4. června v 18 hodin v infocentru tunelu Blanka na Letné. „Oproti přední části domu, která vede na rušnou třídu Milady Horákové, představuje zadní trakt oázu klidu. Ulice sousedí se zahradou mateřské školky, dětským hřištěm a areálem Letenské vodárny a vytváří tak příjemný celek pro sousedský odpočinek," tvrdí místostarosta Ondřej Mirovský.

Odchod z koalice na Praze 10Koalici vedoucí Prahu 10 opustila zastupitelka Jana Komrsková zvolená za Zelené. Radnici vede od podzimních komunálních voleb ANO společně s ČSSD, SZ a Nezávislými pro Prahu 10, její vedení bylo zvoleno i hlasy ODS a KSČM. Po odchodu Komrskové mají strany zastoupené v radě 19 z celkových 40 mandátů, s občanskými demokraty a komunisty 23 hlasů. „Důvodem tohoto rozhodnutí byl přetrvávající rozdílný pohled na výkon funkce zastupitele a především pak rozpor ve vnímání obsahu práce člena dozorčích rad akciových společností Prahy 10," uvedla Komrsková.

Ve školkách by měly být jen místní dětiVedení jedenácté městské části se rozhodlo, aby místa v mateřských školách zřizovaných Prahou 11 byla přednostně obsazovaná dětmi s trvalým pobytem na Praze 11. Chtějí tak pomoci rodičům, aby nemuseli jezdit s dětmi do školek daleko od domova. Tamní rada se také usnesla, že povolí každoroční navýšení kapacit v mateřských školách v rámci zákonem povolených výjimek až 28 dětí na třídu. Navýšení kapacity má sloužit pouze pro umisťování dětí s trvalým pobytem v Praze 11.

Letním večerem se proženou vytrvalciPoprvé se v sobotu 6. června poběží na čtrnácté městské části závod Večerní svěrácká 10. Běh startuje půl sedmé večer u centra Plechárna. Závodu na pět nebo deset kilometrů se může zúčastnit kdokoli. Trasa závodu je rovinatá s jedním krátkým stoupáním a vede částečně po asfaltu a lesních cestách. Každý závodník dostane na památku kromě čísla a tašky i speciální pivo, na nejlepší běžce čeká putovní pohár. Startovné je na místě 150 korun, celkem má podle organizátorů běžet maximálně 200 lidí.

Botič bude mít plán pro velkou voduNa konci minulého týdne se sešel starosta patnácté městské části Milan Wenzl s pražským radním Liborem Hadravou a šéfem strážníků na Praze 15 Eduardem Šustrem. Společně probírali bezpečnost městské části. Hadrava uvedl, že hlavní město chystá zpracování povodňového plánu pro celý tok Botiče a jiných malých toků. Ke spolupráci má být přizvána Praha 15. Zároveň se při setkání všichni zúčastnění shodli, že strážníci městské policie by měli zvýšit dozor na přechodech pro chodce či aby lidé uklízeli po svých zvířecích společnících hromádky.

Ochranáři zvou na výlety za přírodními kuriozitamiOd 12. do 21. června se na území deseti krajů uskuteční 18 exkurzí do přírody, pořádaných Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Komentované výlety se zaměří na zajímavá přírodní místa, kde budou návštěvníci moci pozorovat vzácné rostliny a živočichy. V Praze a Středočeském kraji procházky doplní doprovodný program pro rodiny s dětmi. V Praze plánuje ČSOP exkurzi za poznáváním luk a rybníků u Šeberova, ve Středočeském kraji potom zve na setkání s masožravkou a motýly. Akce jsou zdarma a není nutné se na ně nijak předem hlásit.

Dobrá zpráva pro PražanyNemocnice Na Bulovce v Praze jako první v Česku bude dopravovat na kliniky cytostatika za pomoci potrubní pošty, kterou plánuje zbudovat do podzimu. Vzniknou dva systémy, první pro běžnou přepravu vzorků, druhý pro přepravu přípravků na léčení rakoviny. V minulosti už v nemocnici potrubní pošta fungovala, na chodbách ještě jsou nefunkční skříňky. Na zbudování potrubní pošty vypsala nemocnice tendr, vítěz by měl být vybrán právě v těchto dnech. Dílo by mělo stát do 12 milionů korun, tři čtvrtiny pokryje dotace ministerstva zdravotnictví. Více čtěte ZDE.

Číslo dne: 25Přesně před pětadvaceti lety vybuchla na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze nálož, kterou tvořila ocelová trubka naplněná střelným prachem a kovovými součástkami. Exploze si jen shodou okolností nevyžádala žádnou lidskou oběť. Útok nebyl dodnes objasněn.