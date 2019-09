Územní plán se „zafixuje“

Magistrát vyhlásil stop stav pro zahajování nových změn územního plánu. Posledním možným dnem pro podání návrhů na ně je 30. září. Podle čerstvé inventury je v různých fázích projednání aktuálně přes tisíc podnětů. „Každá další změna logicky značně zpomaluje všechny ostatní. Nejdůležitější je v současné chvíli dokončení aktuálně pořizovaných změn,“ zdůvodnil rozhodnutí radnice náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Houby rostou už i v Praze

Jsou to žně. Nejoblíbenější houbařské lokality v okolí Prahy jsou Kunratický, Hostivařský a Klánovický les. Z centra Prahy je možné využít cestu vlakem do Úval a odtud pěšky do Klánovic. „Nejvíce teď rostou klouzky, babky a poddubáky. Holubinky teprve začínají,“ říká Vladimír Štibinger ze Sdružení houbařů Čelákovice. „Minulý týden napršelo 20 litrů srážek na metr a ochladilo se, takže sezona okolo Prahy teprve přijde. Dále od Prahy, například na Plzeňsku, už roste mnohem více hub,“ dodává Štibinger.