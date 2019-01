Praha - Přestože zápis do mateřských škol již skončil, některá zařízení zřizovaná Prahou 8 hlásí volné kapacity. Místa se týkají prioritně tříd určených dětem, které oslaví své třetí narozeniny nejpozději 31. prosince 2017.

Mateřská škola. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Bližší informace jsou k dispozici na webu městské části, v případě zájmu je třeba kontaktovat vedoucího školství Petra Svobodu.

Druhá městská část se ohrazuje vůči magistrátuPodle vedení Prahy 2 není rozdělování magistrátních úspor spravedlivé. Z třímiliardové částky totiž druhá městská část jako jediná nemá dostat ani korunu, přestože do řady ostatních částí metropole poputují milionové částky. Praha 5 má například obdržet téměř 260 milionů korun. Radnice Prahy 2 tak vyzývá magistrát, aby způsob přerozdělování těchto financí nejprve řádně prodiskutoval i s Prahou 2 a aby finální podoba podpory městských částí byla zcela jasně vysvětlena. Návrh rozdělení úspor už projednal finanční výbor magistrátu. O penězích dnes bude jednat i Zastupitelstvo hlavního města.

Projekt Balená voda se rozšiřujeBalená voda pro seniory či zdravotně postižené míří do další městské části, a to do Prahy 13. Projekt organizují Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a spočívá ve spolupráci mezi podnikem a dotčenou městskou částí. Na základě dohody tak PVK v případě dlouhodobých výluk či havárií vody zásobuje balenou vodou přímo obyvatele zapojené do projektu. Tekutina k lidem dorazí v sáčcích. PVK v loňském roce vyrobily 527 kontejnerů, do každého se vejde zhruba sto dvoulitrových sáčků. Do spolupráce se zapojily již Praha 2, Praha 6, Praha 15 a městská část Březiněves. PVK momentálně vyjednává s dalšími zájemci, jako je Praha 5 či Praha 16.

Kvůli údržbě kolejí pojedou tramvaje oklikouS krátkodobým omezením provozu tramvají v oblasti Břevnova se cestující musí vyrovnat v noci na pátek. Kvůli údržbě trati bude od čtvrteční 20. hodiny do půl páté ráno přerušen provoz tramvají v úseku Malovanka–Brusnice (a to pouze v uvedeném směru). Linka číslo 22 bude odkloněna přes zastávky Hládkov a Vozovna Střešovice – přičemž se pro směr jízdy k Pražskému hradu v Jelení ulici dočasně zřizuje zastávka Brusnice.

Odpočinek v zeleni na Zeleném pruhu vylepší dva milionyRevitalizací projde v příštích měsících park na Zeleném pruhu. Ve středu o tom rozhodli radní Prahy 4 s tím, že uvolnili dva miliony korun. O tom, že nyní velmi mizerné cesty dostanou nový povrch a už v létě dojde i na instalaci 16 nových laviček a sedmi odpadkových košů, informoval zástupce starosty Prahy 4 Lukáš Zicha (STAN-Tučňák). Na podzim se pak chystá oživení zeleně a její doplnění dalšími stromy. „V jihovýchodní části parku bude ve středu kruhové plochy vysazen červený javor – a navíc je zde plánováno arboretum s různými typy stromů podobně jako v parku Na Pankráci," připomněl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tučňák). Místostarosta Zicha doplnil, že relaxace v krásné lokalitě Prahy 4 by se měla stát ještě příjemnější. „Cílem revitalizace je zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu pěších," poznamenal.

Pražané najezdili do práce 840 tisíc kilometrů na koleKampaně Do práce na kole se v letošním ročníku zúčastnilo více než čtyři tisíce soutěžících z Prahy. Dohromady našlapali v měsíci květnu 840 616 kilometrů na kole, pěšky ušli 933 670 kilometrů. Oproti loňskému ročníku tak organizátoři zaznamenali v Praze 15procentní nárůst zájmu. První příčky patří obyvatelům metropole v kategoriích nejvýkonnější jezdkyně a jezdec. Hanka Rottová totiž ujela 2 235,8 a Jan Kavalír celkem 3 545 kilometrů.