Praha – Nastupovat a vystupovat z autobusů městské hromadné dopravy jinde, než byli dosud zvyklí, musí od úterka obyvatelé sídliště Lužiny ve Stodůlkách. Ve směru jízdy k Raichlově ulici se zastávka Amforová v Mukařovského ulici stěhuje asi o 160 metrů zpět – ke křižovatce s Bellušovou ulicí.

Sídliště Lužiny. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Důvodem dočasného opatření, které se má protáhnout do května, jsou práce na výstavbě bytového domu. Změna se týká všech osmi tamějších linek – tedy autobusů s čísly 137, 142, 174, 255, 301, 352, 502 a 504.

Rekonstrukci silnice musí ustoupit i autobusyVýznamné změny přinese od pondělka cestujícím na příměstských linkách autobusů městské hromadné dopravy, které do Prahy míří od Říčan, zahájení prací na první etapě rekonstrukce ulice Přátelství. Až do odvolání – podle předpokladů by to mělo být do počátku května – se na výjezdu z Říčan a příjezdu do metropole mění trasy linek číslo 364, 381, 382, 383, 387, 428, 494 a 609, s čímž jsou spojeny i změny zastávek. Mimo jiné se v Říčanech ruší zastávky v oblasti Černokostelecké.

Uzavírka silnice v Uhříněvsi přinese dopravní komplikaceOde pondělka čekají jihovýchodní část Prahy dopravní komplikace. Na svědomí je má začátek rekonstrukce ulice Přátelství v Uhříněvsi, která bude znamenat další přesun kamionů na D1 a Jižní spojku. Práce budou rozděleny do čtyř etap, které budou probíhat až do poloviny prosince 2017. První etapa, která zasáhne zhruba šest set metrů komunikace, skončí 2. května. Poté se práce přesunou na další úsek směrem k Uhříněvsi. Ulice Přátelství, která vede přímo k velkému kontejnerovému terminálu společnosti Metrans, bude uzavřena ve směru od Říčan. Auta, autobusy i kamiony tak budou využívat objízdnou trasu po D1, kamiony poté přes Jižní a Štěrboholskou spojku dojedou k terminálu z druhé strany. To bude znamenat ještě větší zátěž pro oblast Spořilova, kde místní obyvatelé kritizují fakt, že Jižní spojka nahrazuje nedokončený vnější městský okruh. Vedení města si uvědomuje dopravní komplikace, které uzavírka způsobí, silnice je však v takovém stavu, že už rekonstrukci nešlo odkládat. „Komunikace je i kvůli nadměrnému přetížení zejména kamionovou dopravou ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Můžu Pražanům slíbit, že budu klást maximální důraz na to, aby byly co nejlépe připraveny objízdné trasy a fungovala informovanost řidičů," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek s tím, že situaci na objízdných trasách bude město sledovat. „Pokud se vyskytnou zásadní komplikace, neprodleně přistoupíme k opatřením, která problematickým úsekům uleví," slíbil a doplnil, že objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.

Sesypané kamení překresluje trasy autobusůMalér v ulici Na Cikánce na jihozápadním okraji metropole, kterou kvůli sesuvu skály i se stromy museli policisté uzavřít již 18. února, má důsledky trvající dodnes: odklonem musí jezdit jak auta, tak i autobusy. Na lince městské dopravy 255 tak byly dočasně zrušeny zastávky Cikánka a Maškův mlýn. Spoje se navíc kvůli objížďce zpožďují až o čtvrthodinu.

Protože skalní masiv zůstává nestabilní, od středečního rána až do odvolání (podle předpokladů do dubna) dojde k dalším změnám trasy a zastávek. Týkat se budou nejen linky 255, ale také 174.

Pro linku 255 se ruší nejen zastávky Cikánka a Maškův mlýn, ale také Zadní Kopanina a Zmrzlík. Mezi zastávkami Zahrádky a Lomy budou nově zřízeny dočasné zastávky Za Farou, U Křížku, Frančíkova, Za Chalupami, Lochkov a K Cikánce (umístěny budou ve stanovištích autobusových linek 130 a 120). Ve směru Sídliště Stodůlky se navíc mezi zastávkami Zahrádky a Lomy zřizuje zastávka K Austisu. Samotná zastávka Lomy v ulici Na Cikánce bude v tomto směru přemístěna do zastávky pro druhý směr (tedy pro jízdu ke Zbraslavskému náměstí).

V případě linky 174, která končí na Řeporyjském náměstí, budou nově vybrané spoje pokračovat až do nové konečné zastávky Zadní Kopanina. Na takto prodlouženém úseku přibudou ještě zastávky Zahrádky a Zmrzlík.

Pro auta vede odklon přes Slivenec do ulice K Austisu a dále do ulice K Barrandovu. Odtud objízdná trasa pokračuje ulicemi Ke Smíchovu a K Lochkovu přímo do Lochkova – a následně ulicemi Cementářská a K Cementárně do Radotína.

