Praha - Radnice Prahy 6 rozhodla o vypracování územní studie s regulačními principy pro lokalitu tzv. Dolní Šárky, tedy části šáreckého údolí od Jenerálky po viadukt v Podbabě.

Radnice Prahy 6. Ilustrační foto. | Foto: Facebook Praha 6

Nyní bude rok probíhat participační projednávání podkladů a návrhů na regulaci s obyvateli údolí. Důvodem vzniku materiálu je narůstající zástavba a hlavně nekoncepční přístup při správě celého údolí.

Běchovice jsou mobilní Městská část Praha-Běchovice se zařadila po bok dalším, které pro své obyvatele vytvořily mobilní aplikaci. Služba s prostým názvem Praha-Běchovice nabízí aktuality z lokality, důležité kontakty, úřední desku, kalendář akcí odehrávajících se v městské části, informace o knihovně a mnoho dalšího. Aplikace je k dispozici zdarma ke stažení, a to pro systémy Android i iOS.

Městská knihovna vystavuje československé dětské knihy Kolik je dětí, tolik je knih, tak se jmenuje nová výstava v Ústřední pobočce Městské knihovny na Mariánském náměstí. Každý rok od roku 1929 do současnosti je prezentován vybranou knížkou, která v daném roce vyšla v prvním vydání. Výstava je přístupná v otvírací době knihovny, tedy od úterý do pátku od devíti do osmi hodin a v pondělí od jedné do osmi hodin.

Červnové bleskové záplavy prověřily povodňový štábLokální záplavy na přelomu června a července zasáhly zejména povodí Litovicko-Šáreckého potoka, Dalejského potoka a vodního toku Botič. U všech těchto toků se voda vylila z břehů. K dosažení 1. stupně povodňové aktivity došlo v Nuslích a Záběhlicích. Podle Lesů hlavního města, které mají toky ve správě, se nově nastavený systém přenosu informací povodňové hlásné služby osvědčil. V povodí zmíněných vodních toků provedli lesníci řadu zásahů, kontrolovali aktuální stav vodních děl a odstraňovali zátarasy v průtočných profilech. Vyřešit například museli na Praze 13 ucpané česle v ulici U Mydlárny Větvený potok a ve vazební věznici Ruzyni.