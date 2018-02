KRÁTCE: Ryby z Rokytky obsahují rakovinotvorné látky

Analýzy zadané spolkem Arnika odhalily v rybách z Rokytky na soutoku s Vltavou téměř dvojnásobné množství karcinogenních látek, než připouští limit stanovený evropskou legislativou pro ryby jako potravinu.

Odborníci tak nedoporučují rybářům konzumovat ryby chycené na dolním toku potoka. Zdroj není známý, může se ale jednat o staré průmyslové zátěže nakumulované v Rokytce či Vltavě. Nelze vyloučit ani to, že ryby z ústí Rokytky do ní zabloudily z Vltavy. Objevené látky se dříve používaly do barev anebo jako transformátorové oleje.

Českomoravská se zazelená Prostor u parkoviště před libeňským nádražím brzy zkrášlí 15 nových stromů. Lesy hlavního města se tu totiž pustí do obnovy dvouřadého stromořadí. Kromě stromu pavlovnie plstnaté prostor rozkvete i novými výsadbami okrasných trav, cibulovin a trvalek. Cílem úprav je přeměnit veřejné prostranství na reprezentativní, bezpečné a příjemné prostředí pro průchozí návštěvníky i obyvatele Libně.