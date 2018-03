KRÁTCE: Rekonstrukce Vinohradské třídy se posouvá

Od jara měla být uzavřena Vinohradská třída v okolí Národního muzea. Z důvodu kritické dopravní situace na Žižkově, kde se opravuje Husitská ulice, Praha 2 posunula termín rekonstrukce Vinohradské.

„Nynější zahájení prací by znamenalo naprostý kolaps v centru Prahy. Proto bude Vinohradská opravována od Želivského dolů. K opravám v té části Vinohradské, která patří Praze 2, by měl magistrát přistoupit až letos v říjnu, kdy už se snad dopravní situace v Praze zklidní,“ vysvětlil důvod Jan Korseska, radní pro dopravu Prahy 2.

O Velikonocích nepojede část metra na trase C O prodlouženém velikonočním víkendu, tedy od pátku 30. března až do pondělí 2. dubna čeká Pražany další omezení v městské dopravě. V obou směrech metra na trase C bude přerušen provoz mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov. Náhradní autobusovou dopravují zajistí linka XC v trase Pražského povstání Pankrác Budějovická Kačerov. Dále na metru trasy A bude kvůli rekonstrukci uzavřena stanice Dejvická.

Studenti odmítli komerci, udělají si vlastní majáles

Posluchači VŠCHT, ČVUT, Katolické fakulty UK a Ústavu organické chemie a biochemie AV se letos nezúčastní Pražského majálesu v Letňanech. Nelíbí se jim „komerční přístup, studená atmosféra a celkový odklon od studentských principů“. Rozhodli se uspořádat vlastní multižánrový majáles Lesamáj. Druhého května odstartuje v areálu Kampusu Dejvice